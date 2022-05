Les jeux vidéo améliorent l’intelligence des enfants, selon une étude

Une recherche internationale a révélé que les jeux vidéo peuvent augmenter l’intelligence des enfants en augmentant le QI.

Bien qu’ils finissent souvent au banc des accusés pour des raisons de convenance politique/médiatique ou parce qu’ils représentent un bouc émissaire facile, de nombreuses recherches ont montré que les jeux vidéo pouvaient offrir divers bénéfices, notamment du point de vue des performances cognitives, via la stimulation des fonctions cérébrales. activité. Bien sûr, toujours dans le cadre d’une utilisation saine, compatible avec sa tranche d’âge et au bon moment de la journée. Une nouvelle étude, confirmant ce qui a été indiqué, a déterminé que les jeux vidéo ont un impact positif sur l’intelligence des enfants, leur garantissant une augmentation du quotient intellectuel (QI). Si ce « boost » est en moyenne assez limité, les données sont néanmoins significatives, surtout parce que les chercheurs ont pris en compte des facteurs capables d’influencer la cognition, comme la variabilité génétique et les conditions socio-économiques des familles des enfants.

Il s’agissait d’une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques suédois de l’Institut Karolinska de Stockholm, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues de l’Université Vrije d’Amsterdam (Pays-Bas), et a déterminé que les jeux vidéo peuvent stimuler le QI des enfants du Département de psychologie générale et de la cognition. de l’Université de Duisburg-Essen (Allemagne). Les scientifiques, coordonnés par le professeur Torkel Klingberg, professeur de neurosciences cognitives au département de neurosciences de l’institut suédois, sont parvenus à leurs conclusions après avoir impliqué dans une étude spécifique plus de 9 000 garçons et filles de 9 à 10 ans, tous résidant aux États-Unis. Unis.

Les enfants ont été soumis à une série de tests psychologiques / cognitifs pour déterminer leur QI et ont répondu à divers questionnaires (avec leurs parents) utiles pour encadrer le revenu familial, le contexte éducatif et d’autres facteurs sociaux et économiques pouvant affecter l’intelligence, ainsi que que le temps passé avec les jeux vidéo, les réseaux sociaux et la télévision. En moyenne, il a été constaté que les enfants passaient 2,5 heures par jour devant la télévision, une heure avec les réseaux sociaux et une heure avec les jeux vidéo. Un peu plus de la moitié des enfants concernés (5 000 enfants) ont été suivis par des scientifiques pendant deux ans, au terme desquels ils ont répété les tests cognitifs. En comparant toutes les données obtenues, il est ressorti que les enfants qui jouaient plus longtemps aux jeux vidéo avaient en moyenne 2,5 points de QI supérieur. Une augmentation faible mais néanmoins significative, car elle n’est pas influencée par des facteurs de confusion. Les scientifiques ont également pris en compte la variabilité génétique. Le QI n’a été influencé ni négativement ni positivement par les médias sociaux et la télévision.

« Nos résultats confirment l’affirmation selon laquelle le temps passé devant un écran n’altère généralement pas les capacités cognitives des enfants et que jouer à des jeux vidéo peut en fait aider à stimuler l’intelligence. Cela est cohérent avec plusieurs études expérimentales sur l’utilisation des jeux vidéo », a déclaré le professeur Klingberg dans un communiqué. Surtout, les scientifiques n’ont pas évalué les effets sur le sommeil, l’activité physique, les performances scolaires et le bien-être du temps passé devant les écrans des smartphones et des consoles.

Auparavant, l’étude espagnole « Cognitive Enhancement via Neuromodulation and Video Games: Synergistic Effects? » avait montré que les jeux vidéo amélioraient la mémoire de travail, même des années après avoir arrêté, tandis qu’une recherche américaine avait révélé qu’ils sont capables de favoriser l’empathie et de réduire les préjugés, s’ils sont correctement préparés. Bien sûr, les avantages de ce passe-temps sont obtenus avec une utilisation saine ; Lorsque les jeux vidéo absorbent complètement la vie d’une personne, ils créent une dépendance appelée trouble du jeu, que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment classée comme une véritable maladie mentale. Les détails de la nouvelle étude « L’impact des médias numériques sur l’intelligence des enfants tout en contrôlant les différences génétiques dans la cognition et le milieu socio-économique » ont été publiés dans Scientific Reports.