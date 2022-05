Des chercheurs ont alimenté un ordinateur pendant six mois en utilisant uniquement des algues

Regard vers l’avenir : avec la flambée des prix de l’énergie et la prochaine génération de cartes graphiques qui devraient être des monstres gourmands en énergie, quelle est la solution aux PC du futur qui endommagent la planète et le portefeuille ? Serait-ce des algues ?

New Scientist rapporte que le groupe de recherche sur la photosynthèse, le Howe Lab de l’Université de Cambridge, a pu alimenter un ordinateur pendant six mois en utilisant une colonie d’algues photosynthétiques non toxiques appelée Synechocystis scellée dans un petit récipient de la taille d’une pile AA.

L’ordinateur en question n’était évidemment pas une plate-forme de jeu haut de gamme ni même une machine bas de gamme ; il s’agissait d’un processeur Arm Cortex-M0 + que l’on trouve couramment dans les appareils Internet des objets. Néanmoins, l’appareil a pu fournir de l’énergie de février à août 2021 alors qu’il était assis sur un rebord de fenêtre, fournissant un courant continu à travers son anode et sa cathode.

Des chercheurs dans le @CJHoweLab dirigé par le professeur Chris Howe, membre du Corpus, et comprenant un doctorant @scaralbi – ont utilisé une espèce répandue d’algues bleu-vert pour alimenter un microprocesseur en continu pendant un an – et ça continue. https://t.co/ygU4u6QKPX – Corpus Christi (@CorpusCambridge) 13 mai 2022

Le processeur Arm a effectué des calculs constants pour simuler des charges de travail réelles et a mesuré la sortie de courant de l’appareil. Il n’y a eu aucune coupure de courant pendant ses six mois de fonctionnement et les cyanobactéries ont continué à produire de l’électricité depuis la fin de l’expérience. L’appareil peut même produire de l’électricité lorsqu’il fait noir, peut-être parce que les cyanobactéries continuent de traiter les surplus de nourriture.

L’équipe pense que la puissance provient soit des cyanobactéries produisant des électrons, ce qui crée un courant, soit des conditions dans lesquelles l’anode en aluminium du conteneur est corrodée lors d’une réaction chimique qui produit des électrons.

Bien que l’expérience ne conduise peut-être pas à des PC de jeu alimentés par des algues, elle pourrait avoir des applications dans le monde des appareils IoT à faible consommation d’énergie – on s’attend à ce qu’il y ait un billion d’appareils IoT d’ici 2035, et les charger à l’aide de batteries lithium-ion serait pas pratique. La méthode pourrait également être utilisée pour alimenter des capteurs environnementaux ou des chargeurs de téléphone. Les chercheurs affirment que l’énergie des algues est susceptible d’être la plus utile dans les situations hors réseau ou dans des endroits éloignés.