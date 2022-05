Messages animés et arrière-plans personnalisés dans le chat Instagram – voici comment les obtenir

Aux États-Unis, le chat Instagram permet une série de fonctionnalités presque inconnues du reste du monde. Voici ce qu’il faut faire pour les obtenir dans la version italienne de l’application.

Aux États-Unis, le chat Instagram permet une série de fonctionnalités presque inconnues du reste du monde. Ces fonctionnalités incluent des réactions, des messages animés et des arrière-plans personnalisés. Cependant, il existe un moyen d’utiliser ce type d’options également dans la version italienne de l’application. Le processus n’est pas tout à fait simple, mais il déverrouille ces fonctionnalités qui sont gardées secrètes pour beaucoup.

Comment personnaliser les messages et les fonds d’écran sur Instagram

Tout d’abord, vous avez besoin de deux smartphones et de deux comptes Instagram différents. Ensuite, vous devez démarrer un appel vidéo en utilisant l’icône appropriée. Une fois cela fait, sélectionnez « Contenu multimédia », puis « TV et films » et enfin « Mettre à jour les messages ». Fermez ensuite l’application et revenez. Ce faisant, une fois le chat ouvert, les fonctionnalités énumérées ci-dessus seront disponibles, ce qui vous permettra de colorer et de personnaliser les conversations privées sur Instagram. Comme pour les messages animés, sélectionnez simplement l’icône à gauche dans le chat une fois que vous avez écrit le message dans la partie de l’écran utilisée pour l’écriture. Aussi simple soit-il, il est tout de même paradoxal de devoir passer par toutes ces étapes pour avoir des fonctionnalités déjà disponibles dans d’autres pays.

Soit dit en passant, paradoxes sur Instagram : il est désormais possible de créer des avatars 3D pour votre compte, mais ils ne peuvent pas être utilisés au sein de l’application. Ce qui est possible sur Facebook Messenger. En général, Instagram est dans une période de changement. Certains petits, comme le « j’aime » direct pour les histoires, d’autres plus grands et plus conceptuels. Récemment, le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré que l’algorithme récompensera le contenu original pour stimuler les créateurs de contenu. Une sorte de déclaration contre les contenus tirés de TikTok, qui transforme Instagram d’une plateforme pour connecter les gens à une vitrine sociale destinée aux créatifs. Ce n’est pas un hasard si l’entreprise teste depuis quelques mois des abonnements payants auprès de certains influenceurs sportifs américains.