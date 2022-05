On sait maintenant pourquoi il pleut plus dans certaines villes que dans d’autres

C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche de l’Université des sciences et technologies de Hong Kong qui a examiné l’impact de l’urbanisme sur les précipitations.

Dans certaines villes, il pleut plus que dans d’autres. Pour contribuer au phénomène, cependant, ne sont pas seulement la latitude et la longitude de l’agglomération urbaine, mais aussi la forme de la ville elle-même. C’est ce qu’ont découvert des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Hong Kong qui, dans une étude publiée dans leJournal de la Terre, vérifié l’impact de la structure urbaine sur les précipitations. En particulier, les chercheurs ont examiné comment la forme de la ville affecte les modèles climatiques du territoire, après avoir noté que certaines des villes apparemment les plus pluvieuses de la Terre, comme Londres, sont circulaires.

Valutando i modelli di precipitazione e le correnti d'aria nelle città a pianta circolare, quadrata e triangolare (come Dallas, New York e Los Angeles, rispettivamente) i ricercatori hanno rilevato che le caratteristiche dell'urbanizzazione possono effettivamente influenzare le condizioni climatiche della città même. Les résultats de leur enquête montrent également que l'impact de la forme de la ville est plus important dans les contextes côtiers car le flux d'air de la zone urbaine interagit avec la brise marine. En ce sens, les chercheurs estiment que les villes circulaires ont une probabilité de pluie plus élevée, plus de 78,6 % par rapport aux villes triangulaires.

Globalement, le volume et l’intensité des pluies ont permis de dresser un « classement » des formes qui attirent la pluie : circulaire > carrée > triangulaire, avec les villes triangulaires qui sont les moins pluvieuses de toutes. « Considérant que le changement climatique intensifiera les risques de précipitations à l’avenir, les villes mondiales ont dépensé des ressources importantes pour étudier et mettre en œuvre une variété d’infrastructures en tant que stratégies d’adaptation.« , écrivent les auteurs de l’étude -. Nos résultats identifient un rôle de l’urbanisme jusqu’ici peu compris mais important surtout dans les régions côtières. La forme circulaire de la ville montre les risques potentiels de précipitations extrêmes et le risque d’inondation qui en résulte« .