Le nouvel ordinateur portable de jeu Asus ROG Strix Scar sera doté d’un processeur Intel Alder Lake-HX overclocké à 5,2 GHz

Quelque chose à attendre: après qu’Intel a annoncé la semaine dernière ses monstrueux processeurs pour ordinateurs portables Alder Lake-HX, il semble que l’une des premières entreprises à utiliser les processeurs sera Asus. Il les utilisera dans ses nouveaux ordinateurs portables de jeu ROG Strix Scar qui feront honte à de nombreux ordinateurs de bureau.

ITHome a découvert des diapositives marketing pour les derniers ordinateurs portables ROG Strix Scar qu’Asus s’apprête à dévoiler lors de son événement Boundless demain (17 mai). Il semble que les appareils seront configurables à la fois avec la série Alder Lake-H et la nouvelle gamme de processeurs Alder Lake-HX.

L’ordinateur portable phare de la gamme, le maladroitement nommé ROG Strix Scar 6 Plus Ultra, dispose d’un processeur Core i9-12900HX contenant 16 cœurs et 24 threads. C’est le meilleur processeur (avec le 12950HX) de la gamme Alder Lake-HX, et bien qu’Intel ait sa fréquence turbo maximale à 5,0 GHz, le Strix Scar 6 est overclocké en usine pour atteindre 5,2 GHz.

Le Strix Scar 6 comportera également la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 16 Go, qui, combinée au TDP de 157 W du processeur Core i9-12900HX, poussera la puissance totale de l’ordinateur portable à plus de 300 W, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’il soit à peu près aussi épais et aussi chaud qu’un grille-pain.

Ne soyez pas surpris de voir que le nouvel ordinateur portable offre des fonctionnalités présentes dans les ROG Strix Scars actuels, telles que des taux de rafraîchissement de 240 Hz et plus, des écrans 2 560 × 1 440 et une précision des couleurs 100 % DCI-P3.

Intel a confirmé lors de sa Vision 2022 que les processeurs Alder Lake-HX sont essentiellement des processeurs de bureau Alder Lake-S sans dissipateur de chaleur et intégrés dans des packages BGA adaptés aux ordinateurs portables. Ils prennent également en charge la mémoire DDR5-4800, x16 PCIe 5.0 (ou deux connexions x8) et l’overclocking de la mémoire et du cœur dans les modèles Core i9-12900HX et Core i7-12800HX, comme indiqué dans le nouvel Asus ROG Strix Scar 6.

Pas encore de mot sur les prix des ordinateurs portables, mais le modèle i9-12900H est d’environ l’équivalent de 2 000 $, alors attendez-vous à ce que l’appareil phare soit assez casse-pochette.

Asus a fait la une des journaux la semaine dernière après que son PDG a déclaré que la demande de cartes graphiques utilisées pour exploiter la cryptomonnaie était en train de disparaître, mais il s’attend à ce que les ventes d’ordinateurs portables de jeu augmentent l’année prochaine.