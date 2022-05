Des milliers de mystérieux puits préhistoriques découverts à Stonehenge

Identifiés par des archéologues de l’Université de Birmingham (Royaume-Uni) et de l’Université de Gand (Belgique), ils constituent la plus ancienne trace d’occupation du sol sur le site anglais.

Le site archéologique de Stonehenge est l’un des plus étudiés au monde depuis des siècles, mais une nouvelle découverte a révélé une activité préhistorique inattendue dans la région. En témoignent les centaines de puits plus grands et des milliers de plus petits identifiés par des archéologues de l’Université de Birmingham qui, avec des collègues de l’Université de Gand (Belgique), ont mené la première enquête approfondie sur l’induction électromagnétique du site, en arrivant au résultat surprenant. Cette technique, qui utilise la conductivité électrique du sol pour tracer ses caractéristiques et visualiser ce qui est enfoui sous la surface, a été associée à des informations géoarchéologiques, comme le détaille une étude sur le Journal des sciences archéologiquesaidant les chercheurs à cartographier une zone de 2,5 km2 autour de Stonehenge.

Des milliers de puits mystérieux découverts à Stonehenge

Plus de 400 grands puits potentiels (chacun de plus de 2,5 mètres de diamètre) ont été découverts dans la zone, dont six mis au jour au cours du projet – datant du début du Mésolithique (vers 8 000 avant JC) à l’âge du bronze moyen (1 300 avant JC) -, et plusieurs milliers de plus petits. La plus grande fosse (plus de 4 mètres de large et 2 mètres de profondeur) est creusée dans le calcaire et remonte à 8 200-7 800 av. le plus grand puits mésolithique du nord-ouest de l’Europe. On ne sait pas encore à quoi il servait, mais sa taille et sa forme laissent penser qu’il était probablement creusé comme piège de chasse au gros gibier, comme l’aurochs, le cerf et le sanglier.

La plus grande fosse, de plus de 4 mètres de large et 2 mètres de profondeur, creusée dans la roche calcaire, est la plus ancienne trace d’utilisation des terres jamais découverte à Stonehenge / Crédit : Université de Birmingham

La cartographie du site a également montré que les plus grands puits sont regroupés dans une zone qui a été revisitée à plusieurs reprises au cours des millénaires, en particulier sur les hauteurs à l’est et à l’ouest, suggérant des intérêts similaires dans des endroits qui permettaient une vue imprenable sur le site.

« Ce que nous voyons – a expliqué le professeur Paul Garwood de l’Université de Birmingham – ce n’est pas un instantané d’une période de temps spécifique. Les traces que nous voyons dans nos données couvrent des millénaires, comme l’indique le laps de temps de sept mille ans entre les puits préhistoriques les plus anciens et les plus récents. Des premiers chasseurs-cueilleurs de l’Holocène aux habitants des fermes et des systèmes de terrain de l’âge du bronze, l’archéologie que nous étudions est le résultat d’une occupation complexe et en constante évolution du site.« .