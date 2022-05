La mise à jour de Steam Deck ajoute des paramètres de performances par jeu

Dans le contexte : le Steam Deck de Valve ressemble à une console de jeu portable, mais c’est toujours un PC. En tant que tel, la personnalisation est l’une de ses principales caractéristiques. La dernière mise à jour de Valve pour l’appareil donne aux utilisateurs encore plus de contrôle sur la façon dont ils le personnalisent pour chaque jeu.

Cette semaine, Valve a publié une nouvelle mise à jour pour le système d’exploitation de Steam Deck avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et correctifs. Plus particulièrement, les joueurs peuvent désormais créer des profils indiquant au système de fonctionner différemment à chaque jeu. Cela devrait aider les utilisateurs à optimiser l’équilibre entre une expérience fluide et une autonomie de batterie acceptable, qui ne sera pas identique pour tous les jeux.

Les propriétaires de Steam Deck s’attendraient évidemment à gérer les paramètres graphiques dans les jeux. Cependant, l’appareil permet également aux joueurs de modifier certains paramètres à l’échelle du système tels que la résolution, la fréquence d’images, la luminosité, la vitesse d’horloge du processeur et le TDP (Thermal Design Power), comme le montre la vidéo ci-dessus. Un YouTuber a réalisé d’importantes économies sur la durée de vie de la batterie en plafonnant le taux de rafraîchissement de l’écran à 40 Hz.

Avec la dernière mise à jour, le Steam Deck se souvient quand les joueurs font de tels changements pour des jeux individuels. Les jeux pixel art 2D comme Rogue Legacy 2 ou Stardew Valley n’ont probablement pas besoin de puiser autant de watts que les titres AAA comme Elden Ring ou God of War. Définir des limites sur le système lors de la lecture de jeux bas de gamme pourrait réduire considérablement la consommation de la batterie sans sacrifier les performances. Les utilisateurs peuvent trouver la nouvelle fonctionnalité sous Menu d’accès rapide > Performances > Affichage avancé.

La mise à jour permet également au Steam Deck de basculer plus facilement entre les modes en ligne et hors ligne. Il inclut des améliorations du clavier et permet aux utilisateurs de participer à l’enquête sur le matériel Steam. Ce dernier devrait laisser les résultats de l’enquête mensuelle de Valve nous donner une idée de la popularité du Deck.