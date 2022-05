Premier pas vers la culture de plantes en serre sur la Lune ou lors de missions spatiales.

Une plante cultivée en sol lunaire puis transférée pour des tests génétiques / Crédit : UF / IFAS.

Les plantes peuvent également pousser dans le sol lunaire. Cela a été démontré par une équipe de scientifiques de l’Université de Floride qui a réussi à faire germer des graines de Arabidopsis thalianaune petite plante à fleurs largement utilisée comme modèle en biologie végétale, à l’aide d’échantillons de sol lunaire prélevés lors des missions Apollo 11, 12 et 17 de la NASA. L’expérience, la première au monde à tester la réaction biologique des plantes au sol de la Lune, également connue comme un régolithe lunaire, a été décrit dans un article qui vient de paraître dans la revue Biologie des communications.

Les chercheurs ont notamment mis au point un système à petite échelle basé sur des plaques de laboratoire avec de petites fosses de la taille d’un dé à coudre, dans lesquelles ils ont utilisé une petite quantité de terre lunaire (les scientifiques n’avaient que 12 grammes de régolithe à disposition) pour faire pousser leur propre petit jardin. Chaque puits fonctionnait comme un petit pot, dans lequel ils mettaient environ un gramme de sol lunaire, en ajoutant une solution nutritive et quelques graines d’Arabidopsis. En parallèle, à titre de contrôle, les chercheurs ont également planté des graines dans un sol appelé JSC-1A, un composé terrestre qui imite le sol lunaire.

Presque toutes les graines plantées sur le sol lunaire ont germé. « Nous avons été étonnés. Nous ne l’avions pas prévu – a déclaré l’auteur principal de l’étude, le professeur Anna-Lisa Paul du Centre interdisciplinaire de recherche en biotechnologie et du Département des sciences horticoles de l’Université de Floride -. Les plantes ont aidé à établir que les échantillons de sol rapportés de la lune n’abritaient pas d’agents pathogènes ou d’autres composants inconnus pouvant nuire à la vie terrestre« .

Plantes cultivées dans le sol lunaire prises lors des missions Apollo 11, 12 et 17 de la Nasa et dans le sol JSC-1A, un composé terrestre qui imite le sol lunaire / Crédit : UF / IFAS.

Au niveau génétique, ont expliqué les chercheurs, les plantes expriment des facteurs généralement utilisés pour faire face au stress, tels que les sels et les métaux, ce qui a conduit les chercheurs à déduire que les plantes peuvent percevoir l’environnement du sol lunaire comme stressant, même si cette réponse pourrait être liée à le site lunaire où le sol a été collecté. En effet, les chercheurs ont également découvert que les plantes présentant le plus grand nombre de signes de stress étaient celles cultivées dans le sol lunaire dit mature, une terre plus exposée au vent plus cosmique, qui altère sa composition. En revanche, les plantes cultivées dans des sols relativement moins matures ont mieux répondu.

Dans l’ensemble, le travail est un premier pas vers la culture de plantes dans des serres sur la Lune ou lors de missions spatiales. « Nous pourrions utiliser la Lune comme plaque tournante ou plate-forme pour faire pousser nos plantes lors de missions plus longues – a ajouté le co-auteur de l’étude, le professeur Rob Ferl du Département de recherche et des sciences horticoles de l’Université de Floride -. Nous voulions faire cette expérience depuis des années parce que, pendant des années, nous nous sommes demandé si des plantes pousseraient dans le sol lunaire. Et la réponse est oui« .