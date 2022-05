Parce que les pieuvres se mutilent et « s’autodétruisent » après l’accouplement

Après avoir pondu leurs œufs, les pieuvres femelles cessent de se nourrir et se mutilent à mort. Une fin horrible dont le secret a été révélé.

Crédit : Tom Kleindinst, Laboratoire de biologie marine

Après avoir terminé leur cycle de reproduction et pondu des œufs, les pieuvres femelles sont vouées à une mort horrible. Ils arrêtent de se nourrir et commencent à perdre leurs tentacules et leur peau, y compris par automutilation. De plus, dans cette terrible phase de vulnérabilité, les mollusques céphalopodes deviennent souvent un repas facile pour les prédateurs. Même les mâles, quelques mois après la reproduction, finissent par mourir, mais la mère meurt toujours avant l’éclosion. On ne sait pas pourquoi l’évolution des pieuvres a abouti à la planification de «l’autodestruction» après l’accouplement; mais maintenant nous en savons plus sur les mécanismes biologiques qui déterminent la mort dramatique dans laquelle la glande optique est impliquée.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Département de neurobiologie de l’Université de Chicago, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de chimie de l’Université de Washington et de l’Université de l’Illinois à Chicago, a découvert le « secret » de la mort programmée des pieuvres après la reproduction. (UIC). Des scientifiques coordonnés par le professeur Z. Yan Wang, professeur de psychologie et de biologie à l’université américaine, sont arrivés à leurs conclusions après avoir découvert les changements métaboliques qui se produisent dans la glande optique, un organe assez similaire à l’hypophyse ou à l’hypophyse chez l’être humain. , responsable de la production de neuf hormones distinctes. Chez la pieuvre, la glande optique – située entre les yeux – est impliquée dans les processus de maturation sexuelle et de vieillissement. Des études antérieures avaient montré qu’en l’enlevant, les pieuvres femelles vivaient des mois supplémentaires après la ponte, un peu comme les mâles après l’accouplement, il était donc déjà clair que cet organe pouvait jouer un rôle dans le mécanisme « d’autodestruction ».

En l’analysant en profondeur, le professeur Yan Wang et ses collègues ont découvert qu’un changement significatif dans les processus métaboliques liés au cholestérol est déclenché dans la glande optique, entraînant une augmentation des hormones stéroïdes produites. Étant donné que les altérations du métabolisme du cholestérol entraînent également des conséquences graves (voire mortelles) chez l’homme et d’autres animaux, on pense que c’est précisément ce mécanisme qui déclenche «l’autodestruction» des pieuvres. «Nous savons que le cholestérol est important d’un point de vue alimentaire et également dans différents systèmes de signalisation du corps. Il est impliqué dans tout, de la flexibilité des membranes cellulaires à la production d’hormones de stress, mais ce fut une grande surprise de le voir jouer également un rôle dans ce processus du cycle de vie », a déclaré l’auteur principal de l’étude dans un communiqué de presse.

À partir de l’analyse du gène et de l’activité métabolique de la glande optique chez la pieuvre femelle du côlon de Californie (Octopus bimaculoides), les scientifiques ont découvert qu’après l’accouplement et pendant la phase d’autodestruction, elle produit des concentrations plus élevées de prégnénolone, de progestérone, de cholestanoïdes maternels et 7 -DHC (7-déhydrocholestérol). Des niveaux élevés de ces derniers sont toxiques pour l’homme et sont responsables d’un état clinique appelé syndrome de Smith-Lemli-Opitz (SLOS) qui peut conduire à l’automutilation ; c’est exactement ce qui se passe chez les pieuvres femelles. Des voies métaboliques similaires ont également été observées chez les rongeurs. Les détails de la recherche « Les hormones stéroïdes du système d’autodestruction de la pieuvre » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Current Biology.