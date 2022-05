Test de l’AMD Radeon RX 6650 XT : mais pourquoi ?

AMD a lancé cette semaine une Radeon RX 6650 XT actualisée, qui est simplement une 6600 XT overclockée avec une mémoire plus rapide. Les cœurs sont cadencés ~ 2 % plus haut et la mémoire GDDR6 est 9 % plus rapide, ce qui a augmenté la puissance nominale de la carte de 13 % à 180 watts.

Maintenant, vous pourriez penser qu’un 6600 XT légèrement plus rapide n’est pas une mauvaise chose, même s’il n’est que d’environ 5 % plus rapide. Cependant, le 6600 XT a près d’un an et il s’agissait d’une version tardive du cycle. Les premiers GPU RDNA2 sont arrivés en novembre 2020 et nous nous attendons à ce que les produits basés sur RDNA3 débarquent avant la fin de cette année. Cela signifie qu’un remplacement efficace du 6600 XT est d’environ 12 mois.

Même dans ce scénario, une performance supplémentaire de 5 à 10 % pourrait être la bienvenue si elle est gratuite, mais ce n’est pas le cas. Malgré la forte baisse des prix des cartes graphiques (retour à la normale), dans un geste déconcertant, AMD a décidé de rafraîchir une grande partie de sa gamme RDNA2 existante tout en augmentant les prix dans le processus.

Certes, passer de 380 $ à 400 $ n’est pas une énorme augmentation pour le RX 6650 XT. Ensuite, les hausses de prix des 6750 XT et 6950 XT sont encore pires, mais nous couvrirons ces produits dans une autre revue plus tard.

On pourrait penser qu’une entreprise qui lutte pour convaincre les joueurs de la marque Radeon préférerait conserver une certaine crédibilité en honorant le PDSF d’origine – et ne me dites pas qu’elle ne peut pas – car elle le fait déjà essentiellement avec le 6600 XT maintenant disponible pour juste au-dessus du PDSF de 380 $.

Nous discuterons des prix un peu plus vers la clôture de l’examen. Pour l’instant, vérifions les performances pour voir si la Radeon RX 6650 XT nous réserve des surprises. Pour les tests, nous avons les modèles PowerColor Hellhound Spectral White et Sapphire Nitro+ et nous avons utilisé le Spectral White pour représenter les performances du 6650 XT.

Tous les GPU AMD et Nvidia ont été testés selon les spécifications d’horloge officielles, donc pas d’overclocking d’usine. Toutes les données de cette revue sont récentes et ont été recueillies la semaine dernière à l’aide du Ryzen 7 5800X3D avec 32 Go de mémoire DDR4-3200 CL14 à double rangée et double canal sur l’Asus ROG Crosshair VIII Extreme à l’aide du dernier BIOS prenant en charge l’AGESA 1207 microcode. Nous avons testé 10 jeux en 1080p et 1440p, alors entrons dans les données.

Repères

À partir de Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, nous constatons une augmentation de 6 % des performances du 6600 XT au 6650 XT, à propos de ce que nous nous attendions à voir. Cela a permis au 6650 XT de correspondre au RTX 3060, pas exactement une augmentation excitante et s’il était gratuit, nous le prendrions.

Le RTX 3060 a toujours maintenu sa petite avance à 1440p et cette fois, nous envisageons une augmentation de 7% pour le 6650 XT par rapport au 6600 XT d’origine.

L’amélioration de la fréquence d’images moyenne dans Horizon Zero Dawn à 1080p est décevante, ici nous envisageons une augmentation de 4% pour le 6650 XT par rapport au 6600 XT, bien que cela l’ait rendu 13% plus rapide que le RTX 3060, donc je devine qu’il y a ça.

Les gains de 1440p sont sensiblement les mêmes, 5 % ici, ce qui le rend 8 % plus rapide que le RTX 3060.

Passant à Watch Dogs: Legion, le 6600 XT possédait déjà le RTX 3060, offrant une augmentation massive des performances de 22%, de sorte que le 6650 XT ne fait qu’exploser cela avec une marge de 34%. C’est également le gain le plus important que nous ayons vu par rapport au 6600 XT, car le 6650 XT était 10 % plus rapide.

Cette marge a été légèrement réduite à 1440p à 7%, mais cela signifiait qu’elle était toujours 22% plus rapide que la RTX 3060, une bonne victoire pour AMD.

Ensuite, nous avons Shadow of the Tomb Raider avec une augmentation de 8 % pour le 6650 XT à 1080p par rapport au modèle d’origine, ce qui le rend 10 % plus rapide que le RTX 3060.

La marge de 1440p entre le 6600 XT et le 6650 XT était à peu près la même, une augmentation de 7% ici permettant à la version actualisée de battre le RTX 3060 de 6%.

Hitman 3 voit une augmentation de 8 % pour le 6650 XT par rapport au 6600 XT, ce qui signifie qu’il était 21 % plus rapide que le RTX 3060. Une autre bonne victoire pour AMD, même si le 6650 XT est décevant par rapport au modèle d’origine.

Ensuite, à 1440p, nous envisageons une augmentation de 8 %, passant de 83 ips en moyenne à 90 ips, ce qui signifie que le 6650 XT était désormais 22 % plus rapide que le RTX 3060 et seulement 8 % plus lent que le RTX 3060 Ti.

Passant à Far Cry 6, nous trouvons de très bonnes performances à 1080p en utilisant le préréglage de haute qualité. Le 6650 XT n’était que 4% plus rapide que le modèle d’origine, mais cela le voyait en moyenne 157 ips et c’est une augmentation de 30% par rapport au RTX 3060.

La marge est restée la même à 1440p, où le 6650 XT était 27% plus rapide que le RTX 3060, bien que l’écart avec le 6600 XT ait augmenté, maintenant de 9%, ce qui est une augmentation assez significative par rapport à ce qui a été observé à 1080p.

Les résultats de F1 2021 sont intéressants car nous n’avons trouvé aucune différence de performances entre le 6650 XT et le 6600 XT. Nous ne savons pas si cela est dû à l’utilisation du ray tracing qui crée un goulot d’étranglement que la bande passante mémoire supplémentaire du 6650 XT ne peut pas surmonter, pas sûr, mais nous avons revérifié ces résultats.

La même situation est observée à 1440p, encore une fois, le 6650 XT n’est vraiment pas plus rapide que le 6600 XT.

Ensuite, nous avons Cyberpunk 2077 et nous revenons à des gains extrêmement légers, 6 % en 1080p, ce qui rend le 6650 XT 18 % plus rapide que le RTX 3060.

La même chose est observée à 1440p, une augmentation de 7% ici pour le 6650 XT par rapport au 6600 XT, ce qui le rend 14% plus rapide que le RTX 3060.

Vient ensuite Dying Light 2 – et heureusement, nous approchons de la fin de cette session de référence ennuyeuse – nous trouvons une augmentation de 7% pour le 6650 XT par rapport au 6600 XT et cela signifie qu’il est 17% plus rapide que le RTX 3060.

Les marges étaient les mêmes à 1440p, une augmentation de 8% par rapport au 6600 XT et une augmentation de 20% par rapport au RTX 3060.

Enfin, nous avons Halo Infinite où nous constatons une augmentation de 6 % pour le 6650 XT par rapport au 6600 XT, ce qui signifie qu’il n’était que 9 % plus rapide que le RTX 3060 à 1080p.

Ensuite, à 1440p, le 6650 XT était 8% plus rapide que le modèle d’origine et 10% plus rapide que le RTX 3060.

En ce qui concerne la consommation d’énergie, le 6650 XT est assez efficace, n’augmentant que de 2 % l’utilisation totale du système par rapport au 6600 XT, ce qui signifie que la consommation d’énergie était de 5 % inférieure à celle du RTX 3060. Donc pas une différence significative par rapport à à la concurrence GeForce, mais le 6650 XT était plus rapide tout en consommant moins d’énergie.

Résumé des performances

En termes de performances, la Radeon RX 6650 XT avait l’air bien par rapport à la RTX 3060 sur les 10 jeux testés, mais n’était pas vraiment excitante assise à côté de la 6600 XT. Quoi qu’il en soit, pour avoir une bonne idée de la façon dont ils s’empilent, jetons un coup d’œil à la moyenne de 10 matchs avant de passer à notre analyse du coût par image…

À 1080p, le 6650 XT était en moyenne 6 % plus rapide que le 6600 XT, exactement ce que nous nous attendions à voir sur la base des spécifications. Étant donné que le PDSF a augmenté de 5 %, obtenir 6 % de performances supplémentaires en moyenne en fait une version quelque peu inutile à notre avis.

Il convient de noter que dans notre récente comparaison directe de 50 jeux entre le 6600 XT et le RTX 3060, le GPU Radeon était 3 % plus rapide à 1080p, mais ici, il est 10 % plus rapide, ce qui est une assez grande différence. Il y a plusieurs raisons à cet écart.

Premièrement, Nvidia réussit mieux à optimiser les performances sur une large gamme de jeux, grâce à un budget de fonctionnement beaucoup plus important. Le test de 50 jeux comprenait également quelques tests activés par le ray tracing, notamment Metro Exodus Enhanced et Resident Evil Village, où le 6600 XT était plus de 20% plus lent. De plus, il y avait également 17 jeux où la marge était de 3% ou moins, ce qui réduit l’importance des grosses victoires dans des titres tels que Watch Dogs Legion, par exemple.

Idéalement, nous aurions rassemblé les 50 données de jeu avant de mettre à jour tous nos tests avec le 5800X3D, nous aurions donc pu sélectionner les 10 titres de manière plus neutre. C’est quelque chose que nous chercherons à optimiser au cours des prochaines semaines, mais pour l’instant, gardez à l’esprit que l’échantillon de 10 jeux est un peu plus favorable à AMD par rapport aux 50 grands jeux de référence.

Le 6600 XT n’est que 5% plus rapide que le RTX 3060 à 1440p et le 6650 XT a augmenté cette marge à 12%, donc un avantage de performances décent, d’autant plus que les GPU Radeon sont moins chers en ce moment. Alors passons à autre chose pour y jeter un œil…

Coût par image

Il est temps de regarder les prix actuels et de décomposer le coût par image. Nous avons inclus le 6650 XT au PDSF de 400 $, mais comme le 6600 XT se vend actuellement à 400 $ et que le 6650 XT est censé coûter 20 $ de plus, il est logique de comparer le nouveau GPU à une prime de 20 $, donc 420 $. .

En supposant que le 6650 XT coûte 420 $, cela le rendrait pratiquement identique au 6600 XT en termes de coût par image. Considérant qu’il est censé être une augmentation de prix de 5 %, cela a du sens pour une moyenne de 6 % de performances supplémentaires, selon nos données.

Cela le place à égalité avec le coût par image du 6700 XT qui est actuellement à 500 $ et quelques pour cent plus cher que le RX 6600 par image.

Comparé aux offres de Nvidia, le 6650 XT a fière allure et cela est largement aidé par une récente augmentation du prix du RTX 3060. Lorsque nous avons examiné les prix du RTX 3060 la dernière fois, il y avait quelques modèles en baisse d’environ 400 $, mais ceux-ci ne sont nulle part. être trouvé tout d’un coup, ce qui rend également ces GPU plus chers par image. Mais bien sûr, cela variera certainement d’un pays à l’autre.

Le passage à 1440p brosse un tableau plus joli pour le 6650 XT car ici, il était 9% plus rapide que le 6600 XT en moyenne, ce qui a réduit le coût par image de 420 $ à 6,66 $. C’est une économie de 3 % par rapport au 6600 XT d’origine… une offre incroyable, n’est-ce pas ?

Fondamentalement, cela amène le 6650 XT en ligne avec les 6700 XT et 6600 et cela signifie qu’il est plus économique que le RTX 3060 à 480 $, ce qui représente une économie de 25 % lorsque l’on compare le coût par image.

Refroidissement

Nous avons reçu deux modèles de Radeon 6650 XT et nous voulions discuter brièvement de leurs performances thermiques, à commencer par le PowerColor Hellhound Spectral White. Ce modèle a connu une température maximale de seulement 62 ° C après une boucle d’une heure de la référence F1 2021 et c’est particulièrement impressionnant étant donné que les ventilateurs ne tournaient qu’à 1150 tr / min, ce qui se traduisait par une carte graphique pratiquement silencieuse qui ne pouvait pas être entendue par nos ventilateurs de boîtier .

En termes de spécifications d’horloge, les cœurs cadencés à 2715 MHz en moyenne avec la mémoire à 2178 MHz, ce qui équivaut à une vitesse de transfert de 17,42 Gbps.

L’autre modèle que nous avons sous la main est le Sapphire Nitro+ qui est physiquement une carte beaucoup plus grande, même s’il n’a toujours que deux ventilateurs. Ce modèle a également culminé à 62 ° C, bien qu’il l’ait remarquablement fait avec une vitesse de ventilateur de seulement 750 tr / min, et c’est à peu près aussi silencieux que vous l’obtiendrez avec une carte graphique activement refroidie.

Quant à la vitesse d’horloge, les cœurs cadencés à 2715 MHz en moyenne avec la mémoire à 2178 MHz, ce qui se traduit par la même vitesse de transfert de 17,42 Gbps.

Ce que nous avons appris

La Radeon RX 6650 XT est un non-événement. C’est un peu plus rapide, ce qui est bien, mais ça coûte aussi un peu plus cher, donc finalement qui s’en soucie ? Cela renforce à peine la position d’AMD. En termes de coût par image, c’est quelques pour cent de mieux que ce que nous avions déjà, mais de manière réaliste, ce que le 6650 XT offre n’était qu’à un léger overclock avec le 6600 XT.

Même si elle est petite, une hausse officielle des prix du silicium Navi 23 semble un peu stupide compte tenu de ce qui s’est passé avec les GPU au cours des deux dernières années. Ce n’est pas ainsi qu’AMD gagne les joueurs vers la marque Radeon. Si quoi que ce soit, c’est un éteindre. Ce n’est pas parce que Nvidia s’en sort avec des conneries comme celle-ci qu’AMD peut ou doit suivre. Personnellement, je pense que c’est encore une autre mauvaise gestion de la série RDNA2.

Le seul point positif est que les séries RX 6600 et 6700 ont continué à baisser de prix au cours des dernières semaines et sont actuellement en bonne position par rapport à la gamme RTX 3060 et 3070. Par exemple, il y a un mois, nous avons comparé les RTX 3070 et 6700 XT, à l’époque le 6700 XT était au prix de 600 $ et le RTX 3070 à 750 $, aujourd’hui le GPU GeForce a baissé de seulement 20 $, alors que nous avons vu une réduction de 100 $ pour le 6700 XT.

En l’espace d’un mois, le 6700 XT est passé de 20 % moins cher que le RTX 3070 à 32 % moins cher, c’est un gros mouvement de prix pour AMD. Avant, nous avions dit « optez pour le 6700 XT » en raison des économies, mais aujourd’hui, il ne fait aucun doute que nous achèterions le 6700 XT sur le RTX 3070. De même, nous achèterions le nouveau 6650 XT sur le RTX 3060 si c’est le différence de prix que vous voyez dans votre région.

En fin de compte, la sortie de la Radeon 6650 XT ne fait aucune différence et c’est juste plus la même chose.

Ce qui fait une différence, c’est que la série RX 6600 est proche du PDSF… pas une nouvelle étonnante pour un produit vieux d’un an, mais c’est incroyable compte tenu de ce à quoi ces 12 derniers mois ont ressemblé pour les joueurs sur PC et les acheteurs potentiels de GPU.

