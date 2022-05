Après 2000 ans, il a recréé le parfum de Cléopâtre en laboratoire : il était épicé

En combinant des analyses historiques, archéologiques et chimiques, une équipe de recherche internationale a recréé le parfum de Cléopâtre. Voici comment cela a été fait.

Cléopâtre, Crédit : Lawrence Alma Tadema

Les scientifiques ont recréé en laboratoire le parfum de Cléopâtre, la célèbre reine égyptienne qui vécut à l’époque ptolémaïque et qui est encore aujourd’hui considérée comme une icône de beauté et de sensualité. Le souverain de l’Egypte ancienne était connu pour sa grande passion pour les parfums ; sans surprise, peu de temps après sa mort à Alexandrie en 30 avant JC, une liste d’ingrédients de différents parfums peut-être développés par la reine elle-même aurait été publiée. Ce qui est certain, c’est que les anciens Égyptiens étaient de véritables maîtres dans la création de parfums, avec des milliers d’années d’expérience, à tel point que leurs produits étaient commercialisés dans toute la Méditerranée. À l’aide d’une combinaison d’analyses historiques, archéologiques et chimiques approfondies, 2 000 ans après la disparition de la reine, les scientifiques ont recréé « L’Eau de Cléopâtre », un parfum qui a probablement été utilisé par le dernier souverain du royaume ptolémaïque.

Tout a commencé en 2012, lorsqu’un groupe d’égyptologues est tombé sur une usine de parfums sur le site archéologique de Tmui (aujourd’hui Tell El-Timai), une ville de Basse-Égypte sur le delta du Nil. Les fouilles menées par les professeurs Robert Littman et Jay Silverstein du College of Languages, Linguistics & Literature de l’Université de Manoa (îles hawaïennes) ont mis au jour d’anciennes amphores, jarres et bouteilles (lekythoi) contenant des traces des parfums qui étaient produits dans les fours. . Grâce à des investigations approfondies avec fluorescence X et autres analyses chimiques, les molécules de parfums anciens ont été détectées en laboratoire, puis reproduites grâce aux travaux des chercheurs allemands Dora Goldsmith et Sean Coughlin, respectivement de la Frele Universitat Berlin et de la Humboldt-Universitat zu Berlin.

En combinant différents ingrédients et méthodes de cuisson, l’équipe de recherche a obtenu « un parfum extrêmement agréable, avec une note de fond épicée de myrrhe et de cannelle fraîchement moulues et accompagnée de douceur », comme l’indique l’étude. Les principes actifs ont été obtenus en extrayant des résines naturelles de diverses espèces de plantes de petits arbres qui étaient également présentes à l’époque de Cléopâtre. Dans l’Égypte ancienne, les parfums étaient produits par la combustion ou la macération d’herbes, d’écorces, d’épices, de fleurs et de bois. Susinum, par exemple, tel que rapporté par ancientegyptonline, était à base de lys, de myrrhe et de cannelle ; le Cyprinum de henné, de cardamome, de cannelle, de myrrhe et de bois du sud, tandis que le mendésien était composé de myrrhe et de casse avec des gommes et des résines de diverses sortes. Le parfum de Cléopâtre a été obtenu avec les mêmes principes, en ajoutant également des antifongiques et des antibactériens qui ont permis d’améliorer les bonnes odeurs et de supprimer les mauvaises.

« Quel plaisir de sentir un parfum que personne n’a senti depuis 2000 ans et que Cléopâtre a peut-être porté », a déclaré le professeur Littman dans un communiqué de presse de l’Université d’Hawaï en 2019. A l’époque, la première version du « parfum de Cléopâtre » était mise à la disposition des visiteurs de l’exposition Reines d’Egypte qui se tenait au National Geographic Society Museum. Les détails de la recherche « Eau de Cleopatra: Mendesian Perfume and Tell Timai » ont été publiés dans la revue archéologique Near Eastern Archaeology.