Erreur ESP-BUIMET-003 dans Fortnite : que faire et comment y remédier

Le mardi 10 mai 2022, les joueurs de Fortnite Battle Royale sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S ont eu une mauvaise surprise ; impossible de se connecter à Fortnite en raison de l’erreur ESP-BUIMET-003. Juste en dessous, nous vous expliquons ce qui se passe et comment y remédier :

Comment corriger l’erreur ESP-BUIMET-003 dans Fortnite

Malheureusement, en tant qu’utilisateurs, nous ne pouvons pas corriger l’erreur ESP-BUIMET-003 Fortnite. Il est temps d’attendre qu’Epic Games lui-même le répare. Selon le compte Twitter de Fortnite Status, où des mises à jour sur l’état du jeu et les bugs actuels sont publiées, l’erreur ESP-BUIMET-003 empêche les joueurs PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S de se connecter à Fortnite. .

Le message « Une erreur s’est produite lors de la connexion aux serveurs Epic. Veuillez réessayer plus tard » apparaîtra à l’écran.

Ce bug ennuyeux nous empêche de nous connecter à Fortnite sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S

Une erreur s’est produite lors de la connexion aux serveurs Epic. Réessayez plus tard

Epic ajoute qu’ils publieront plus d’informations à ce sujet lorsqu’ils l’auront résolu. Autrement dit : il faut attendre qu’Epic Games corrige ce bug. Il s’agit en effet d’un bug ennuyeux qui nous empêche de jouer à Fortnite sur les consoles de la famille PlayStation et Xbox jusqu’à ce qu’il soit corrigé. Mais nous insistons : il n’y a rien à faire qu’à attendre. Ennuyeux… mais c’est comme ça. attendre

Quoi qu’il en soit, nous insistons, cette erreur qui empêche la connexion à Fortnite Battle Royale est limitée aux plateformes susmentionnées ; nous pouvons jouer à Fortnite sans problème sur le reste, comme PC, Android, Nintendo Switch ou avec d’autres méthodes, y compris Xbox Cloud Gaming. Donc, si le bug vous attire trop et que vous avez l’un de ces systèmes, vous pouvez jouer à Fortnite dessus sans problème.

Nous pouvons nous connecter sur d’autres plates-formes comme PC sans problèmes

Sources: Statut Twitter/FortniteFortnite Battle Royale, fait maison