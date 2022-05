La vitamine B12 peut ralentir la progression de la SLA au stade précoce

Des chercheurs japonais ont montré que des injections à haute dose de vitamine B12 (méthylcobalamine) peuvent ralentir la progression de la SLA.

La vitamine B12, sous l’une de ses formes métaboliquement actives appelée méthylcobalamine, est capable de ralentir la progression de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Lou Gehrig, une maladie neurodégénérative qui affecte les motoneurones, les cellules nerveuses associées au mouvement musculaire. L’ingrédient actif est dans le viseur des scientifiques depuis des années car il est connu pour ses effets neuroprotecteurs et son implication dans le développement et le fonctionnement du système nerveux central, comme le précise la Fondation italienne de recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (ARISLA). Dans la nouvelle étude sur la SLA, la méthylcobalamine était bien tolérée et efficace à fortes doses, lorsqu’elle était administrée au stade précoce de la maladie, dans l’année suivant l’apparition des symptômes. La thérapie peut donc représenter une ressource précieuse pour contrer l’évolution de la SLA.

Une équipe de recherche japonaise dirigée par des scientifiques de l’École des sciences biomédicales de l’Université de Tokushima, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’École, a démontré que la vitamine B12 peut ralentir la progression de la SLA à un stade précoce de médecine de l’Université de Fukushima, Université de Nagoya, Sapporo. Université médicale, hôpital universitaire de Shizuoka et de nombreux autres centres de recherche et hôpitaux japonais. Les scientifiques, dirigés par le professeur Ryosuke Oki, maître de conférences au département de neurologie de l’université de Tokushima, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené un essai clinique de phase 3 multicentrique, contrôlé par placebo, en double aveugle et randomisé auprès de 130 patients atteints de la SLA, inscrits par 25 centres médicaux au Japon dans l’année suivant l’apparition des symptômes. L’âge moyen était de 61 ans et 56,9 % des cas étaient des hommes (74 au total).

Le professeur Oki et ses collègues ont suivi les participants à l’essai clinique du 17 octobre 2017 au 30 septembre 2019, en les divisant en deux groupes ; le premier a reçu deux injections intramusculaires de méthylcobalamine par semaine (à fortes doses de 50 milligrammes), le second, le groupe témoin, a reçu un placebo. Le traitement a duré 16 semaines, au terme desquelles les chercheurs ont évalué la progression de la SLA grâce à la Revised Amiotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale (ALSFRS-R), un modèle qui permet d’obtenir un score capable de quantifier la progression de la maladie. neurodégénératif. Le recoupement des données a révélé que les patients traités avec de la vitamine B12 avaient un score de – 2,66, contre – 4,63 (IC à 95 %, 0,44-3,50 ; P = 0,01) pour le groupe placebo sur 16 semaines. Cela signifie que la méthylcobalamine a pratiquement réduit de moitié la progression de la SLA.

« Les résultats de cet essai clinique randomisé ont montré que la méthylcobalamine à dose ultra élevée était efficace pour ralentir le déclin fonctionnel chez les patients atteints de SLA à un stade précoce et avec un taux de progression modéré et était sûre à utiliser pendant la période de traitement de 16 semaines », a déclaré le professeur Oki. et ses collègues ont écrit dans le résumé de l’étude. Le médicament a été bien toléré, car l’incidence des événements indésirables était similaire dans les deux groupes d’étude. Les effets à long terme des injections de vitamine B12 ne sont pas connus, cependant la thérapie expérimentale représente actuellement un espoir valable pour les patients qui ont été diagnostiqués il y a moins d’un an. Les détails de la recherche « Efficacy and Safety of Ultrahigh-Dose Methylcobalamin in Early-Stage Amyotrophic Lateral Sclerosis – A Randomized Clinical Trial » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée faisant autorité JAMA Neurology.