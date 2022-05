Gotham Knights: annonce d’aujourd’hui 10 mai, heure et comment regarder

La ville du crime et la pègre de DC Comics est à nouveau le protagoniste d’un jeu vidéo. Sans Batman pour sauver les citoyens du crime, dans Gotham Knights ce seront Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood qui seront chargés de s’occuper des méchants. Warner Bros. Games Montreal a confirmé une nouvelle annonce, dans laquelle il mettra à jour l’état du projet. « Mise à jour de la mission Belfry », notent-ils sur Twitter. « Nightwing et Red Hood. Powers Club. »

Comment voir l’annonce

Il est important de noter que dans le tweet, ils n’ont pas détaillé comment ils découvriront l’actualité de Gotham Knights. Normalement, cela se fait généralement via les chaînes officielles sur YouTube ou Twitch, mais le message indique la possibilité qu’ils le publient simplement sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, chez Netcost, nous vous proposerons toutes les nouvelles qui se présenteront.

Quelle heure visiter en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 15h00

Espagne (îles Canaries) : à 14h00

Argentine : à 10h00

Bolivie : à 11h00

Brésil : à 10h00

Chili : à 09h00

Colombie : à 08h00

Costa Rica : à 07h00

Cuba : à 09h00

Équateur : à 08h00

El Salvador : à 07h00

États-Unis (Washington DC) : à 09h00

États-Unis (PT) : à 06h00

Guatemala : à 07h00

Honduras : à 07h00

Mexique : à 08h00

Nicaragua : à 07h00

Panama : à 08h00

Paraguay : à 09h00

Pérou : à 08h00

Porto Rico : à 09h00

République dominicaine : à 09h00

Uruguay : à 10h00

Venezuela : à 09h00

Gotham Knights sera mis en vente le 25 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Au cours des dernières heures, la page officielle du PS Store du jeu a été mise à jour avec un petit mais intéressant changement. Jusqu’à présent, un mode coopératif en ligne jusqu’à 2 joueurs avait été promis, mais selon la boutique PlayStation, ce nombre a été étendu et il y aura quatre utilisateurs qui pourront rejoindre le jeu multijoueur.

