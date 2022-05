Nous savons maintenant ce qui arrive au cerveau lorsqu’il est dans l’espace

Cela a été vérifié par une équipe de recherche internationale qui a examiné les résonances magnétiques des astronautes avant et après leur séjour à bord de la Station spatiale internationale.

Voyager dans l’espace change le cerveau des gens, pas seulement métaphoriquement parlant. Cela a été vérifié par une équipe de recherche internationale dirigée par des chercheurs de l’Oregon Health & Science University qui, dans le cadre d’une étude impliquant 15 astronautes en mission vers la Station spatiale internationale (ISS), ont trouvé des altérations liées aux cavités qu’ils contiennent le cerebro -liquide rachidien.

Les résultats de l’étude, publiés dans la revue Rapports scientifiques, en effet, ils ont montré que les astronautes revenant de l’ISS après un séjour d’un mois, trois mois et six mois, connaissent une augmentation des espaces dits périvasculaires, les cavités cérébrales qui entourent les vaisseaux sanguins et où s’écoule le liquide céphalo-rachidien . S’il s’agit d’un changement important, mis en évidence par la comparaison entre les IRM cérébrales réalisées avant et après le vol spatial, les chercheurs n’ont cependant pas mis en évidence de problèmes liés à l’équilibre ou à la mémoire visuelle des astronautes.

« Ces découvertes ont des implications importantes alors que nous poursuivons l’exploration spatiale Dit l’auteur principal de l’étude, le Dr Juan Piantino de l’École de médecine de l’Oregon Health & Science University. Ces données nous amènent également à réfléchir à certaines questions scientifiques fondamentales et à l’évolution de la vie ici sur Terre.« .

Une fois dans l’espace, les fluides de notre corps s’écoulent sans l’influence de la gravité, donc notre corps subit des changements, y compris la réduction des globules rouges, jusqu’à ce qu’il atteigne un équilibre (homéostasie). Les changements observés dans le cerveau, cependant, n’ont été observés que chez les astronautes revenant de leurs premiers vols spatiaux, tandis que les vétérans, en revanche, ne semblent pas ressentir de changements dans l’espace périvasculaire avant et après le vol spatial. « Les astronautes expérimentés ont peut-être atteint une sorte d’homéostasie», a ajouté le professeur Piantino.

Les espaces périvasculaires du cerveau sont considérés comme le matériel sous-jacent du système glymphatique – le système qui a pour tâche d’éliminer les protéines métaboliques de notre système nerveux central. Lorsque ce système d’élimination ne fonctionne pas trop bien, il se produit une accumulation de ces protéines, qui a été associée au développement de la démence. Les espaces périvasculaires sont également connus pour s’élargir à mesure qu’une personne vieillit. « Ces découvertes aident non seulement à comprendre les changements fondamentaux qui se produisent pendant les vols spatiaux, mais aussi ce qui arrive aux personnes sur Terre qui souffrent de maladies qui affectent la circulation du liquide céphalo-rachidien.» a conclu Piantino.