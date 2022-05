Instagram commencera à tester les NFT avec certains utilisateurs cette semaine

Conclusion : à partir de cette semaine, un petit groupe d’utilisateurs d’Instagram pourra afficher des jetons non fongibles (NFT) directement sur la plateforme de partage. Ils commencent petit afin d’apprendre de la communauté, une stratégie importante étant donné qu’Instagram est une plate-forme centralisée et que les NFT entrent dans la catégorie décentralisée.

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré que certains utilisateurs pourront bientôt partager les NFT qu’ils ont créés ou achetés dans Feed, Stories ou dans la messagerie.

Il n’y aura pas de frais associés à la publication ou au partage d’un NFT sur Instagram, nous dit-on.

NFT sur Instagram 🎉 Cette semaine, nous commençons à tester des objets de collection numériques avec une poignée de créateurs et collectionneurs américains qui pourront partager des NFT sur Instagram. Il n’y aura aucun frais associé à la publication ou au partage d’un objet de collection numérique sur IG. À la semaine prochaine! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr – Adam Mosseri (@mosseri) 9 mai 2022

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a ajouté que des plans sont en place pour apporter bientôt des fonctionnalités similaires à Facebook. En cas de succès, Meta pourrait étendre la prise en charge NFT à d’autres applications ou services de sa famille. Outre Facebook et Instagram, Meta possède WhatsApp, Oculus et Giphy.

Zuckerberg a en outre déclaré qu’ils travaillaient sur des NFT de réalité augmentée, qu’il appelait également des NFT 3D, pour Instagram Stories utilisant Spark AR.

L’interview complète de Zuckerberg avec Tom Bilyeu de Impact Theory est disponible sur YouTube.

Des détails supplémentaires sur le lien Instagram, y compris les chaînes de blocs prises en charge et la prise en charge de portefeuilles tiers, auraient été partagés par l’employé de Meta Alexandru Voica sur Twitter, mais ont apparemment été supprimés. 9to5Mac, qui a cité le message, a déclaré que les chaînes de blocs Ethereum et Polygon seront prises en charge, tout comme les portefeuilles Rainbow, Trust et MetaMask.