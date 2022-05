Les prix des cartes graphiques baissent à nouveau, maintenant à moins de sept pour cent du PDSF

Pourquoi c’est important : les prix des cartes graphiques baissent à nouveau dans certains pays européens, et les stocks de détail sont maintenant meilleurs qu’ils ne l’ont été en deux ans. La situation diffère dans les autres régions, mais la tendance générale est perceptible. Trouver un GPU au PDSF n’est plus un rêve lointain et avec un peu de chance, les joueurs pourront trouver des modèles de la génération actuelle à un prix équitable.

Au cours des derniers mois, nous avons constaté une tendance positive en ce qui concerne à la fois le prix et la disponibilité des cartes graphiques neuves et d’occasion. Après deux années folles avec des scalpeurs et des mineurs faisant grimper les prix dans la stratosphère, nous nous rapprochons du PDSF et vous pouvez désormais trouver la plupart des cartes graphiques des séries RTX 3000 de Nvidia et RX 6000 d’AMD en stock chez les principaux détaillants.

Cependant, comme le souligne notre propre Tim Schiesser dans son analyse mensuelle des prix et de la disponibilité des GPU, il est difficile d’ignorer le fait que nous ne voyons que maintenant des prix plus sains, au moment même où Nvidia et AMD se préparent à lancer une nouvelle génération de GPU.

Si les dernières rumeurs sont vraies, ces nouvelles cartes offriront un bond significatif en termes de performances par rapport à la récolte actuelle. Cela rend plus difficile pour les joueurs de décider entre attendre encore six mois et payer des prix au niveau du PDSF pour les GPU qui ont maintenant plus d’un an et demi. Là encore, les cartes de nouvelle génération pourraient bien avoir des PDSF plus élevés, et Nvidia a à peu près confirmé qu’elle continuerait à fabriquer des cartes Ampere pendant un certain temps encore.

Pendant ce temps, 3DCenter rapporte que les prix des GPU en Europe ont poursuivi leur baisse au cours des dernières semaines. La série GeForce RTX 3000 de Nvidia est toujours plus chère que les offres Team Red, mais elle peut désormais être trouvée à environ 14% de plus que le PDSF. La série RX 6000 d’AMD est, en moyenne, vendue à environ sept pour cent au-dessus du PDSF. Certains modèles comme le RX 6500 XT et le RX 6600 peuvent même être trouvés aussi bas que 11% en dessous du PDSF.

La mauvaise nouvelle est que la transition d’Ethereum vers la preuve de participation a de nouveau été retardée et que les mineurs de GPU peuvent désormais contourner le limiteur de taux de hachage sur de nombreuses cartes de la série RTX 3000 LHR de Nvidia. Il y a une lueur d’espoir que la chute du prix d’Ethereum pourrait décourager les mineurs d’acheter plus de cartes Ampere, et la rentabilité du minage a tendance à baisser depuis plusieurs mois maintenant.

Dans l’ensemble, le marché des GPU devient chaque mois plus convivial pour les joueurs, et c’est une bonne chose. AMD est sur le point de lancer ses cartes RDNA 2 actualisées, et Intel se prépare à attaquer les segments bas de gamme et grand public avec Arc Alchemist. Nous devrons attendre et voir si cela a un effet sur les prix des GPU en général, mais étant donné le silence d’Intel à ce sujet, nous ne nous attendons pas à des améliorations majeures.