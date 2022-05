Un virus porcin pourrait avoir causé la mort du premier humain transplanté avec un cœur de porc

La cause possible du décès de David Bennett serait une infection au cytomégalovirus porcin, un herpèsvirus lié à des effets dévastateurs dans les xénogreffes.

L’équipe du centre médical de l’Université du Maryland se prépare à la transplantation avec un cœur de porc génétiquement modifié / UM

Une infection évitable, causée par un virus porcin, pourrait avoir contribué à la mort de David Bennett, le premier homme à avoir reçu une transplantation cardiaque avec un organe de porc génétiquement modifié. Les rapports sur Examen de la technologie MIT, expliquant que l’organe était infecté par le cytomégalovirus porcin, un herpèsvirus lié à des effets dévastateurs lors des greffes. L’homme, qui avait 57 ans et souffrait d’une grave maladie cardiaque en phase terminale, avait été opéré début janvier de cette année au centre médical de la faculté de médecine de l’Université du Maryland à Baltimore, marquant une étape importante dans les greffes d’animal à humain. (ou xénogreffes). Dans les semaines qui ont suivi l’opération, l’homme allait bien mais, après environ deux mois, son état s’est soudainement aggravé, jusqu’à sa mort en mars.

Initialement, l’équipe de l’hôpital où la procédure a été pratiquée a déclaré que la cause du décès était encore inconnue, dans l’attente d’un rapport complet. Au cours du mois dernier, le chirurgien en charge de la chirurgie, Bartley Griffith, a toutefois déclaré que le cœur était infecté par un cytomégalovirus porcin, un herpèsvirus qui n’infecte pas les cellules humaines mais peut endommager les organes de xénogreffe.

La présence du virus porcin et les efforts désespérés pour lutter contre l’infection ont été décrits par Griffith lors d’un webinaire diffusé en ligne par l’American Society of Transplantation le 20 avril. Actuellement, la question fait l’objet de discussions approfondies entre spécialistes, qui pensent que l’infection a été un contributeur potentiel à la mort de Bennett et une raison possible pour laquelle le cœur n’a plus résisté. « On commence à comprendre pourquoi il est mort – dit Griffith, convaincu que le virus « peut-être que c’était l’acteur, ou peut-être que c’était l’acteur qui a tout déclenché« .

Le cœur de porc a été infecté par un virus

On ne sait pas encore à quel point le rôle du virus a été décisif dans la mort de Bennett qui, en raison de mauvaises conditions de santé, a été jugé inapte à une greffe cardiaque conventionnelle. Le virus a peut-être contribué à sa mort, mais il est possible que l’infection virale n’en ait pas été la seule cause. « S’il s’agissait d’une infection, nous pouvons probablement l’empêcher à l’avenirGriffith a ajouté.

Le plus grand obstacle aux xénogreffes est le système immunitaire humain, qui attaque férocement les cellules étrangères dans un processus appelé rejet. Pour éviter cela, les porcs utilisés pour les xénogreffes sont génétiquement modifiés, éliminant certains gènes et en ajoutant d’autres pour rendre leurs tissus « invisibles » aux attaques immunitaires.

Le cœur transplanté dans le Maryland, notamment, provenait d’un porc porteur de 10 modifications génétiques développé par Revivicor, une filiale de United Therapeutics. Suite à des tests prometteurs de ces organes chez des babouins, trois équipes américaines de transplantation ont démarré les premières études sur l’homme à partir de fin 2021 : des équipes médicales de l’université de New York et de l’université d’Alabama ont toutes deux transplanté un rein de porc à des personnes en état de mort cérébrale. , tandis que l’Université du Maryland est allée plus loin, en obtenant l’accord de la Food and Drug Administration (FDA) pour l’accès dit étendu (usage compassionnel) au produit médical expérimental (en l’occurrence le cœur de porc génétiquement modifié) dans le l’espoir de pouvoir sauver la vie du patient.

Le problème de l’infection à cytomégalovirus porcin, comme l’explique une équipe de recherche allemande qui a mené un essai sur des cœurs de porc chez des babouins, est lié à des réactions immunitaires qui peuvent être catastrophiques. « C’est un virus latent difficilement détectable chez le porc – a déclaré Joachim Denner de l’Institut de virologie de l’Université libre de Berlin – mais en testant mieux les animaux, le virus peut être facilement détecté et éliminé des populations de porcs. Malheureusement, un bon test n’a pas été utilisé et le virus n’a pas été détecté : le porc donneur a été infecté et le virus a été transmis par greffe.« .

Cependant, il est encore trop tôt pour dire avec certitude pourquoi Bennett est mort, et les chercheurs passent encore au crible des indices complexes et contradictoires. Les médecins craignent également d’avoir commis une erreur en administrant des anticorps humains à des humains, ce qu’ils ont fait deux fois. Des tests ultérieurs ont montré que certains de ces produits sanguins contenaient certains anticorps anti-porc qui pourraient également endommager l’organe. Griffith, d’autre part, a également expliqué qu’une biopsie du cœur de porc transplanté de Bennett n’avait montré aucun signe révélateur que l’organe avait été rejeté par son système immunitaire.