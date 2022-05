Tesla poursuit un ex-employé pour avoir prétendument volé les secrets commerciaux de son superordinateur

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans ce qui est devenu un scénario très courant dans l’industrie technologique, un employé a été accusé d’avoir volé des secrets commerciaux à une entreprise. Dans cette affaire, Tesla affirme qu’un ancien ingénieur a volé des informations relatives à sa plate-forme de superordinateur.

Bloomberg rapporte que Tesla a embauché l’ingénieur thermique Alexander Yatskov en janvier pour aider à concevoir des systèmes de refroidissement pour son supercalculateur interne, surnommé Project Dojo. Il est conçu pour traiter les grandes quantités de données recueillies à partir des véhicules de l’entreprise, qui sont utilisées pour former le logiciel d’intelligence artificielle autonome.

Selon un dossier déposé auprès du tribunal de district américain de San Jose, Yatskov a admis avoir téléchargé des informations confidentielles de ses appareils Tesla sur ses appareils personnels. Il a été mis en congé administratif à partir du 6 avril et a reçu l’ordre de remettre les appareils afin que Tesla puisse récupérer les informations volées. Il aurait remis un ordinateur portable factice conçu pour « avoir l’air d’avoir accédé uniquement à des informations Tesla inoffensives, comme une lettre d’offre » pour essayer de couvrir ses actions.

Yatskov a démissionné le 2 mai et a refusé de restituer les informations volées. Il a déclaré à Bloomberg qu’il n’était pas au courant du procès.

Tesla affirme également que Yatskov a menti sur son CV au sujet de son expertise et de son expérience de travail et qu’il a enfreint un accord de non-divulgation que l’entreprise fait signer à tous ses ingénieurs pour protéger ses secrets commerciaux. De plus, il est accusé d’avoir envoyé des e-mails contenant des informations classifiées sur Tesla depuis son adresse e-mail personnelle vers son adresse e-mail professionnelle.

Tesla poursuit Yatskov pour des dommages-intérêts compensatoires et exemplaires. La société demande également une ordonnance du tribunal obligeant Yatskov à restituer les données classifiées.

Tesla a précédemment révélé que Dojo est doté de 5 760 GPU délivrant jusqu’à 1,8 EFLOPS (exaFLOPS) et est équipé de 10 Po de stockage NVMe et d’une connexion de 1,6 To/s. Une fois terminé, le système devrait occuper la cinquième place sur la liste des supercalculateurs TOP500.

La semaine dernière, Apple a annoncé qu’Apple poursuivait la startup Rivos pour avoir prétendument braconné les ingénieurs de Cupertino afin de voler sa technologie exclusive pour l’utiliser dans des conceptions de puces rivales. Uber, Opera, Motorola et bien d’autres ont été devant les tribunaux pour des allégations selon lesquelles d’anciens employés auraient volé leurs secrets commerciaux.