Ryzen 7 5800X3D vs Core i7-12700KF : meilleur processeur pour les joueurs

Aujourd’hui, nous jetons un autre regard sur le Ryzen 7 5800X3D avec une grosse référence de 40 jeux, mais cette fois au lieu de le comparer au produit phare d’Intel, le Core i9-12900K ou même au modèle KS, nous avons préparé une fusillade contre le beaucoup plus sensible Core i7-12700KF.

Pour une grande majorité de joueurs, le 12700KF est un choix plus judicieux car à seulement 370 $, vous obtenez essentiellement des performances i9-12900K pour près de 40% de réduction. Cette économie est importante pour plusieurs raisons. Avant tout, c’est de l’argent que vous pouvez économiser ou dépenser ailleurs dans votre nouvelle version, et dans la lutte avec le Ryzen 7 5800X3D, AMD affirme que sa solution de jeu haut de gamme est au moins 40 % moins chère si l’on tient compte du coût du processeur. avec toute la plateforme.

Alors vous pourriez penser, pourquoi n’avons-nous pas commencé avec le 12700KF puisqu’il s’agit plutôt d’une comparaison de pommes à pommes en termes de prix ? La raison en est qu’AMD a affirmé dans son communiqué de presse et ses documents marketing que le 5800X3D est désormais le processeur de bureau de jeu le plus rapide au monde. Selon nos propres tests, selon la façon dont vous configurez le 12900K et les jeux que vous utilisez, c’est techniquement correct, bien que nous dirions qu’il s’agit de l’un des processeurs de jeu les plus rapides au monde car il correspond essentiellement au 12900K et au KS sur une large gamme de jeux… plus que les 20 AMD testés de toute façon.

Nos tests initiaux visaient à enquêter sur les affirmations d’AMD et à examiner le 5800X3D sous l’angle du « processeur de jeu ultime ». Maintenant, pour ceux d’entre vous qui recherchent des performances haut de gamme, mais qui souhaitent également en avoir pour leur argent, il est temps de voir comment la création de V-Cache d’AMD se compare à ce que nous pensons être l’option haut de gamme la plus avantageuse d’Intel. , le Core i7-12700KF, alors allons-y.

Pour tester le processeur Core i7, nous utilisons la carte mère MSI Z690 Tomahawk WiFi DDR4, tandis que le Ryzen 7 5800X3D a été testé sur le MSI X570S Carbon Max WiFi, et nous avons également inclus le processeur 5800X standard pour référence.

Au lieu d’utiliser une mémoire DDR5 super chère avec le 12700KF, ce qui n’a pas de sens du point de vue de la valeur, les deux processeurs ont été associés à la mémoire DDR4-3800 CL16. Non seulement c’est une comparaison de pommes à pommes, mais nous pensons que c’est une configuration plus réaliste. Autres notes de système de test à connaître, nous avons effectué des tests en utilisant la barre redimensionnable activée sur la GeForce RTX 3090 Ti.

Repères

En commençant par Valorant, nous voyons que les 5800X et 12700KF sont à égalité, le processeur Ryzen 7 d’origine ne gagnant que de quelques pour cent. Cela étant, le 5800X3D était jusqu’à 28 % plus rapide à 1080p en regardant les bas de 1 % et même à 4K, il maintenait une marge de 22 %. Une nette victoire pour le 5800X3D, même si nous ne savons pas combien d’entre vous remarqueront la différence, mais je laisserai les joueurs professionnels parmi vous décider.

Des tests intéressants avec Cities Skylines voient le 12700KF correspondre au 5800X3D, ce qui le rend 18% plus rapide que le 5800X standard. Un résultat solide ici pour la partie Core i7, d’autant plus si l’on considère à quel point il est moins cher que le modèle 3D.

Un autre jeu où le 12700KF fonctionne très bien est StarCraft II où il correspondait essentiellement au 5800X3D, ce qui est impressionnant étant donné que la version 3D était plus de 50% plus rapide que le modèle standard.

Apex Legends est assez bien limité par le GPU dans nos tests avec ces processeurs haut de gamme, car tous peuvent conduire bien plus de 200 ips à 1080p en utilisant le RTX 3090 Ti. Le 12700KF semble se situer entre les deux processeurs Ryzen 7 et si vous n’avez pas besoin de plus de 260 ips en moyenne, alors n’importe lequel de ces processeurs fonctionnera très bien.

Dying Light 2 n’est pas exactement un jeu lourd en CPU et en tant que jeu de rôle d’action, d’horreur de survie, il ne nécessite pas exactement des centaines d’images par seconde, donc 160 ips à 1080p est probablement suffisant et c’était certainement suffisant pour correspondre au 5800X3D , même si les creux de 1 % étaient inférieurs de 8 %. Des performances globalement comparables.

Les 5800X et 12700KF sont au coude à coude dans Rainbow Six Siege, avec à la fois un peu moins de 530 ips en moyenne à 1080p, ce qui rend le 5800X3D jusqu’à 13% plus rapide à cette résolution. Au moment où nous atteignons 1440p, nous sommes entièrement liés au GPU avec le RTX 3090 Ti, il est donc difficile de dire à quel point l’avantage de performances offert par le V-Cache est utile.

Passant à Battlefield V, le Core i7-12700KF se retrouve positionné entre le 5800X3D et le 5800X. À 1080p, il a amélioré les performances de la fréquence d’images moyenne de 22 % par rapport au 5800X, tout en traînant le modèle 3D avec une marge de 13 %. Nous dirions donc un résultat global impressionnant pour le 12700KF.

Ensuite, nous avons F1 2021, où le 12700KF se retrouve à nouveau entre le 5800X et le 5800X3D, bien qu’il soit plus proche du modèle non 3D, le battant par une marge de 12% pour les bas de 1% à 1080p alors qu’il était 20% plus lent que le 5800X3D. Bien que plus lent que le modèle compatible V-Cache, tous les processeurs ont poussé bien au-delà de 200 ips.

Halo Infinite joue mieux sur le 12700KF par rapport au 5800X, nous envisageons une augmentation massive de 31% des bas de 1% à 1080p, permettant au processeur Core i7 de correspondre à peu près au 5800X3D, donc un bon résultat pour Intel.

Le 12700KF correspondait également au 5800X3D dans Red Dead Redemption 2 à 1080p avant de devenir entièrement limité par le GPU à 1440p et 4K. Nous envisageons une amélioration de 13 % dans les creux de 1 % à 1080p, ce qui rend le processeur Core i7 à peine 3 % plus lent que le 5800X3D.

L’avant-dernier jeu que nous allons examiner est The Outer Worlds et c’est celui où le 5800X3D était jusqu’à 57% plus rapide que le 5800X. Le 12700KF est beaucoup plus rapide que le 5800X, mais même ainsi, le 5800X3D a quand même réussi à augmenter de 19% les bas de 1% à 1080p et était même jusqu’à 17% plus rapide à 1440p.

Enfin, nous avons Death Stranding et ici, les processeurs Intel se comportent assez étrangement, offrant des performances relativement faibles de 1% avec des performances de fréquence d’images moyennes faibles. En conséquence, le 12700KF était 4% plus rapide que le 5800X à 1080p en regardant à 1% de bas, mais 14% plus lent pour la fréquence d’images moyenne. Cela signifiait que le 5800X3D était jusqu’à 31 % plus rapide que le processeur Core i7. Bien sûr, il s’agit d’un jeu solo, donc pomper plus de 160 images par seconde lors de nos tests à 1080p est probablement plus que suffisant pour ce titre.

Résumé des performances

Nous venons d’examiner un peu plus d’une douzaine de jeux testés, mais avec 40 au total, il y a beaucoup plus de données à parcourir, alors jetons un coup d’œil aux graphiques de répartition couvrant les résolutions 1080p, 1440p et 4K.

À 1080p, en utilisant la GeForce RTX 3090 Ti, le Ryzen 7 5800X3D n’était que 8% plus rapide que le Core i7-12700KF en moyenne, bien qu’il soit jusqu’à 33% plus rapide, vu dans Death Stranding. Il y avait 14 jeux où la marge dépassait 10% en faveur du 5800X3D avec un seul jeu où le 5800X3D était plus lent d’une marge de 5% ou plus.

Avec les deux processeurs utilisant la mémoire DDR4-3600 CL16, le 5800X3D est le processeur de jeu le plus rapide, mais cette marge est assez faible pour la plupart.

À la résolution 1440p la plus populaire pour les jeux haut de gamme, le processeur joue moins de rôle car les jeux deviennent plus liés au GPU, même avec un RTX 3090 Ti. Ici, le 5800X3D n’était que 5% plus rapide en moyenne, avec seulement 7 jeux où nous observons des marges à deux chiffres.

Comme prévu, à 4K, le 5800X3D n’était que 1% plus rapide en moyenne et maintenant la grande majorité des jeux testés étaient entièrement liés au GPU.

Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés, les 5800X et 12700KF étaient globalement identiques. Le processeur Ryzen 7 était un peu plus lent, mais seulement avec une marge de 5 % en moyenne. Il n’y avait que 10 jeux où le 5800X était plus lent d’une marge de 10% ou plus, puis un seul exemple où il était plus rapide d’une marge à deux chiffres (Death Stranding). Ensuite, il y a eu 17 matchs où la marge entre les deux était de 5% ou moins dans les deux sens, ce que nous considérons comme une égalité.

Le meilleur processeur de jeu ?

Le Ryzen 7 5800X3D est sans aucun doute l’un des meilleurs processeurs de jeu, mais est-il vraiment judicieux d’en acheter un par rapport à des options à prix plus compétitifs telles que le Core i7-12700KF ? Eh bien, explorons cela…

À l’heure actuelle, le Core i7-12700KF vous coûtera 370 $, tandis que la version non-K qui offre essentiellement les mêmes performances prêtes à l’emploi que celles présentées dans cette revue coûte 310 $.

Le prix de la carte mère côté Intel est un problème, avec des options Z690 décentes à partir de 200 $. Le MSI Pro Z690-P peut être acheté pour 170 $, bien que cela reste cher pour ce que c’est. Ceux qui optent pour le modèle non-K feraient probablement mieux d’utiliser le B660 et la meilleure option dans cet espace est le MSI Pro B660M-A WiFi pour 150 $. Cela signifie que le 12700KF avec une carte Z690 abordable vous coûtera 540 $, tandis que le 12700F avec une bonne carte B660 coûte 460 $.

Le Ryzen 7 5800X3D est censé coûter 450 $, mais il est actuellement en rupture de stock partout. Tous les détaillants l’énumèrent pour 450 $, mais sans stock, vous devrez faire affaire avec un vendeur tiers qui a ajouté 50 $ supplémentaires. Mais donnons à AMD le bénéfice du doute et disons que le 5800X3D coûte 450 $ dans l’espoir que les niveaux de stock s’amélioreront – même si nous devons dire que nous ne sommes pas très confiants.

Dans le meilleur des cas pour AMD, le 5800X3D coûte 450 $ tandis qu’une carte X570 décente coûte 180 $, ce qui en fait un combo de 630 $. Vous pouvez également opter pour un budget B550, quelque chose comme le MSI B550M Pro-VDH WiFi pour 120 $, réduisant le coût du forfait à 570 $, mais c’est un compromis que nous n’aimerions pas prendre avec un processeur aussi haut de gamme.

Donc, en supposant que vous obteniez le 5800X3D pour 450 $, cela vous coûterait 17% de plus que le combo 12700KF et nous pensons que c’est une dépense justifiable. Le i7-12700F sur une carte B660 est difficile à battre à 460 $, car il s’agit d’une réduction de 15 % par rapport au combo 12700KF sans différence de performances notable. Cela se heurterait au nouveau 5700X à 300 $, et vous pouvez le lancer sur une carte B550 pour un coût combiné de 420 $, et à ce stade, ils sont très bien assortis … du moins pour les jeux.

Ce que nous avons appris

Sur la base de la comparaison performance-valeur ci-dessus, la conclusion ultime est qu’il n’y a pas de gagnant clair… mais vous obtenez quelques excellentes options qui sont de véritables meilleurs choix.

Si AMD peut réellement répondre à la demande du 5800X3D, il est compétitif avec le 12700KF en termes de valeur, tandis que les autres pièces Ryzen 7 couvrent le 12700F. Mais si vous ne faites pas que jouer avec votre PC, la série Core i7-12700 devient beaucoup plus attrayante car elle offre généralement de bien meilleures performances que les processeurs Ryzen 7 basés sur Zen 3.

La meilleure façon de le décomposer est ceci…

Si vous souhaitez créer un système de jeu haut de gamme dans le but de recevoir les meilleures performances possibles sans exagérer le coût de choses comme la mémoire, alors le 5800X3D est la voie à suivre. Cependant, si vous recherchez simplement un processeur de jeu puissant qui est également idéal pour une utilisation générale et la productivité, nous dirions que les variantes 12700 sont de meilleurs polyvalents.

Le 5700X plus abordable est un bel ajout à la gamme Ryzen, même s’il est arrivé un peu trop tard, mais même dans ce cas, le 12700F sera l’option la plus avantageuse étant donné qu’il est plus rapide pour les jeux et beaucoup plus rapide pour la plupart des applications de productivité, qu’elles soient sont mono ou multicœurs.

