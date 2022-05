Un poisson dragon très rare filmé dans les profondeurs de l’océan Pacifique

Il n’avait été observé que quatre fois de plus en trente ans jusqu’à présent, repéré par le scientifique principal du MBARI, Bruce Robinson, qui l’avait repéré dans la baie de Monterey, en Californie.

En explorant les profondeurs de l’océan, il n’est pas rare de croiser des formes de vie presque extraterrestres, mais parfois les chercheurs observent des créatures vraiment exceptionnelles. Lors d’une observation récente, un groupe d’érudits du Monterey Acquarium Researche Institute (MBARI) a vu quelque chose qui n’avait été observé jusqu’à présent que quatre fois en trois décennies : un poisson-dragon à hautes nageoires.

Ce poisson exceptionnel a été repéré par le scientifique principal du MBARI, Bruce Robinson, et ses collègues qui étaient avec lui à bord du navire de recherche. Circulaire de l’Ouest. Connu sous le nom de poisson-dragon à hautes nageoires (Barthophilus flelmingi), scintillait sur les eaux de Californie, à une profondeur d’environ 300 mètres, juste à côté de la baie de Monterey. Ces poissons, qui ressemblent à un minuscule sous-marin de bronze, vivent dans la pénombre ou dans l’obscurité totale »éclairé uniquement par bioluminescence» a expliqué le professeur Robin. « Ainsi, leur apparence dans leur habitat naturel n’a rien à voir avec ce que nous voyons dans ces vidéos« .

Le poisson-dragon à hautes nageoires est un poisson marin batipélagique, qui vit dans les profondeurs du Pacifique oriental, de la Colombie-Britannique au Canada à la baie de Californie, au Mexique, en passant par le golfe d’Alaska, et se nourrit de petits crustacés, bien qu’ils restent encore beaucoup de mystères autour de cette espèce, en raison de sa nature insaisissable. Du Barthophile nous savons également qu’il partage la colonne d’eau avec une riche diversité d’espèces, notamment des calmars, des crustacés et des vers, ainsi que certains mammifères marins prédateurs. « Tout ce qui est plus gros que ce poisson est un prédateur potentiel a expliqué Robison -. C’est un monde dangereux pour eux« .

De nombreux autres poissons ont des côtés argentés qui reflètent la lumière ambiante pour les aider à se fondre visuellement dans leur environnement. Le caractère métallique de la peau de Bathophilus a probablement une fonction similaire. Quant à la couleur, certaines étaient en bronze comme celle-ci ; d’autres étaient en cuivre, en laiton ou en vert métallique. « Ils pourraient peut-être ajuster la couleur en fonction des circonstances, ou peut-être pas, nous ne savons pas encoreRobinson a conclu.