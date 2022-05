Une fuite révèle les prix et les performances officielles de la prochaine gamme Radeon RX 6X50 XT

Pourquoi c’est important : AMD devrait annoncer les cartes graphiques RX 6950 XT, RX 6750 XT et RX 6650 XT le 10 mai. Cela n’a pas empêché les passionnés et les fuyards d’attiser la flamme avec des performances et des PDSF à l’avance. Si les fuites sont une indication, le rafraîchissement de la gamme RDNA 2 a une chance de gagner une part d’esprit – à condition qu’AMD puisse s’assurer qu’il ne s’agira pas d’un autre lancement papier.

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la date de sortie prévue des cartes graphiques RDNA 2 actualisées d’AMD, et les fuites sur les performances de jeu et les prix recommandés des nouveaux modèles ne manquent pas.

Selon un rapport de Videocardz, les PDSF des cartes RX 6×50 XT ne seront pas aussi exagérés que prévu. Par exemple, le produit phare RX 6950 XT aura un prix suggéré par le fabricant de 1 099 $, soit seulement 100 $ de plus que le RX 6900 XT. Cela semble juste pour une carte graphique qui serait plus rapide que les RTX 3090 et RTX 3090 Ti de Nvidia, qui ont des PDSF de 1 499 $ et 1 999 $, respectivement.

Le RX 6750 XT de milieu de gamme coûtera 549 $, soit seulement 70 $ de plus que le RX 6700 XT. AMD vendra à la fois les versions de référence du RX 6950 XT et du RX 6750 XT sur sa boutique en ligne, il y a donc une chance pour les lève-tôt de les saisir à un prix relativement raisonnable pour le marché actuel des GPU.

Fait intéressant, le RX 6650 XT aura un PDSF de 399 $, à peine 20 $ de plus que le RX 6600 XT ordinaire. AMD ne vendra probablement pas de conception de référence de cette carte, de sorte que les joueurs potentiels devront rechercher des modèles personnalisés auprès de sociétés telles que Sapphire et PowerColor.

Les chiffres officiels des performances d’AMD ont également été divulgués en ligne et offrent une vue d’ensemble de ce à quoi s’attendre des nouvelles cartes. Bien sûr, nous devrons attendre des critiques indépendantes pour avoir une image claire, mais cela semble prometteur à première vue.

Le RX 6950 XT est, en moyenne, 4% plus rapide que le RX 6900 XT qu’il remplacera et 11% plus rapide que le RTX 3090 de Nvidia. Il semble qu’AMD n’ait pas utilisé le RTX 3090 Ti dans sa comparaison, mais étant donné l’important différence de prix entre le RX 6950 XT et le RTX 3090, les personnes qui ne se soucient pas des performances de ray tracing et du DLSS seront encore moins enclines à regarder le RTX 3090 Ti ridiculement cher et gourmand en énergie.

Passant au RX 6750 XT, il devrait offrir environ 7 % de meilleures performances de rastérisation que le RX 6700 XT et 2 % de mieux que le RTX 3070 (non-Ti). Si cela est vrai, ce sera la mise à niveau la plus importante de la gamme RDNA 2, et les joueurs auront sans aucun doute plus de mal à choisir entre elle et l’homologue Nvidia.

Enfin, le modèle grand public RX 6650 XT n’est que 2% plus rapide que le RX 6600 XT, ce qui est un peu étrange étant donné qu’il a un budget de puissance plus élevé et une mémoire plus rapide. Cependant, les chiffres officiels le présentent sous un jour plus positif par rapport au RTX 3060 de Nvidia (non-Ti), avec un avantage de performance de 23 %.

Il convient de souligner que les chiffres AMD divulgués ont été obtenus en utilisant principalement des jeux compatibles AMD comme Battlefield 5, Far Cry 6, Deathloop, Resident Evil Village, The Riftbreaker, Assassin’s Creed Valhalla et Borderlands 3. Les tests ont été effectués sur un système équipé de un processeur Ryzen 7 5800X3D et des pilotes graphiques AMD en pré-version.