Il est maintenant possible de jouer à GoldenEye 007 avec quatre moniteurs séparés, mais cela vous coûtera

Avis de l’éditeur : GoldenEye 007 est un jeu de tir à la première personne classique et sans doute l’un des meilleurs jeux sortis sur la Nintendo 64. Il a même été finaliste pour l’intronisation au Temple de la renommée du jeu vidéo mondial en 2020, mais a honteusement manqué d’être choisi. Même si cela fait presque 25 ans que je n’ai pas joué au jeu, le plaisir d’y jouer avec des amis sur son mode à quatre joueurs en écran partagé me manque toujours.

Aussi amusant que GoldenEye 007 était de jouer en mode multijoueur local, l’écran partagé l’a quelque peu retenu. À l’époque, certains se plaignaient de la triche sur écran, mais comme tout le monde pouvait voir tous les écrans, les règles du jeu étaient toujours équitables et éliminaient les tactiques ennuyeuses comme le camping. Le principal problème était de réduire d’un facteur quatre l’écran déjà petit sur lequel vous jouiez probablement.

À l’ère actuelle des jeux multijoueurs, ce n’est pas un problème car tout le monde joue via Internet. Cependant, cela ne résout pas le problème de GoldenEye. Même avec plusieurs consoles, il n’y a aucun moyen de connecter quatre joueurs sans avoir cet écran partagé jusqu’à présent.

4 écrans GoldenEye sur le matériel N64 d’origine ! Pas de screencheating ici ! …mais comment?

Venez en faire l’expérience lors de notre soirée GoldenEye, célébrant les 25 ans de GoldenEye pour Nintendo 64 : https://t.co/F918hEQ20v pic.twitter.com/05jA82upb8 — Histoire de l’informatique (@computermuseum) 4 mai 2022

Le Center for Computing History du Royaume-Uni a conçu un moyen de lire GoldenEye 007 sur quatre moniteurs à l’aide d’une seule console N64. Le processus consiste à diviser le signal vidéo et à ajuster l’image de sorte que chacun ait un coin de la sortie d’image. Les écrans du musée sont relativement petits, mais vous pourriez théoriquement utiliser des écrans plus grands.

Il n’y a qu’une seule mise en garde. Le musée a dû utiliser environ 10 000 $ d’équipement. Il avait probablement déjà l’équipement sous la main, mais il est peu probable que beaucoup d’entre nous le fassent. Donc, jouer à GoldenEye sur des écrans séparés est toujours impossible pour la plupart d’entre nous, du moins pour le moment.

Cependant, des rumeurs ont fait surface en janvier selon lesquelles GoldenEye 007 arriverait sur Xbox. Il n’était pas clair s’il s’agirait d’un remaster ou simplement d’un portage de l’original. Le mois suivant, Jeff Grubb de Giant Bomb a émis l’hypothèse que nous pourrions recevoir une annonce officielle qu’un remaster arrive sur la Xbox et la Nintendo Switch.

Il a estimé que Microsoft avait déjà chargé Rare, qui appartient à Microsoft, de le remasteriser pour Xbox Live Arcade. Rare a terminé le jeu, mais il a été bloqué en raison de problèmes de licence compliqués – MGM détient la licence du film GoldenEye et Nintendo détient la licence du jeu. Soi-disant, le gâchis a été réglé et le jeu arrivera sur les deux plates-formes dans le courant de l’année, ce qui signifie qu’une annonce sera bientôt disponible.

Bien sûr, tout cela n’est que conjecture, alors prenez-le avec votre dose quotidienne de sodium. Cependant, si un remaster est en cours plutôt qu’un port, nous pourrions voir un gameplay multijoueur approprié. Est-ce pour autant une bonne ou une mauvaise chose ?

Cela peut être bon ou mauvais, selon la façon dont vous voyez les choses. D’une part, la taille de l’écran ne serait plus un problème, surtout avec un remaster 4K. D’un autre côté, ne pas voir ce que font les autres, c’est supporter des campeurs, de vrais tricheurs et des pièges ridicules.