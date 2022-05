Il ne reste que 10 vaquitas dans l’océan : nous les avons exterminés, mais ils peuvent encore être sauvés

Une nouvelle étude a montré qu’une faible variabilité génétique n’est pas un problème pour le vaquita, le cétacé le plus menacé au monde. Dix restent.

Un vaquita tué par un filet maillant pour le totoaba

Le vaquita ou marsouin du golfe de Californie (Phocoena sinus) est l’espèce de cétacé la plus menacée au monde; en fait, il ne reste que dix spécimens vivants, dans la partie nord du golfe faisant face à la côte du Mexique. L’effondrement des populations de cette espèce, classée en danger critique d’extinction (code CR) dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), n’a qu’un seul responsable : l’être humain. Les vaquitas ont en effet été exterminés par des filets maillants posés depuis des décennies dans le golfe de Californie par des pêcheurs de totoaba, un poisson dont la vessie natatoire est vendue pour son poids en or sur les marchés asiatiques, autour de 50 000 dollars le kilogramme. La raison? Les prétendus effets bénéfiques sur la santé renforcés par la médecine traditionnelle.

Bien que la pêche au totoaba soit devenue illégale et que les eaux du golfe de Californie soient désormais bien gardées et surveillées pour protéger les derniers vaquitas, les braconniers continuent de tendre des pièges qui peuvent sonner le glas de ces petits et magnifiques mammifères marins, à peine longs. mètres pour 50 kilogrammes de poids. Il y en avait des milliers dans les années 1950 ; ils se sont effondrés à une centaine en 2015 ; 60 en 2016 ; 30 en 2017 et à partir de 2019 il n’y en a plus qu’une douzaine. Un nombre si faible que jusqu’à récemment on croyait que l’espèce était encore condamnée à mort, faute de diversité génétique. Grâce à une nouvelle étude, il a cependant été déterminé qu’une faible variabilité génétique est une caractéristique inhérente à l’espèce et que ces cétacés ont un très faible niveau de mutations nuisibles. En termes simples, cela signifie que si même les dix seuls spécimens survivants continuent à se reproduire tout en restant protégés et en bonne santé, l’espèce pourra se rétablir facilement et prospérer.

Crédit : Paula Olson / NOAA

« Il est intéressant de noter que nous avons découvert que le vaquita n’est pas condamné par des facteurs génétiques, tels que des mutations nocives, qui ont tendance à affecter de nombreuses autres espèces dont le pool génétique a diminué dans la même mesure », a déclaré le Dr Christopher Kyriazis, chercheur en écologie et biologie évolutive. à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et l’un des principaux auteurs de la nouvelle recherche. « La pêche illégale reste leur plus grande menace », a déclaré le biologiste marin. Mais comment les scientifiques ont-ils déterminé que le vaquita n’est pas voué à l’extinction en raison de problèmes de consanguinité ? Les biologistes ont analysé les génomes de vingt marsouins qui ont vécu entre 1985 et 2017, grâce aux échantillons collectés au fil des années. De l’enquête génétique, il est ressorti que la variabilité ne représente pas un problème dans le rétablissement de l’espèce comme ce serait le cas pour d’autres. « Une opinion dominante en biologie de la conservation et en génétique des populations est que de petites populations peuvent accumuler des mutations délétères », a déclaré le co-auteur de l’étude, Kirk Lohmueller, également de l’UCLA. « Cependant, notre découverte selon laquelle les vaquitas ont probablement moins de mutations hautement délétères cachées dans la population signifie qu’ils sont plus prêts à survivre à une future consanguinité, ce qui augure bien pour leur rétablissement global », a ajouté l’expert.

La raison réside dans le fait que les vaquitas ont toujours été relativement peu nombreux et ont toujours vécu dans un habitat spécifique limité, avec une population maximale de quelques milliers de spécimens au cours des 250 000 dernières années. « Ils sont essentiellement l’équivalent marin d’une espèce insulaire », a déclaré le Dr Jacqueline Robinson, l’un des principaux auteurs de la nouvelle étude. « L’abondance naturellement faible des vaquitas leur a permis d’éliminer progressivement des variants génétiques récessifs hautement délétères qui pourraient nuire à leur santé en raison de la consanguinité », a déclaré le biologiste, ajoutant que ces mammifères marins vivent depuis des dizaines de milliers d’années avec une faible génétique. la diversité.

En conclusion, les experts disent que l’espèce peut encore être sauvée si elle est strictement protégée ; mais si les captures accidentelles dans les filets illégaux à totoabas également en danger d’extinction se poursuivent, même modérément, alors les vaquitas seront inévitablement voués à disparaître dans un délai très court. Les détails de la recherche « Le vaquita en danger critique d’extinction n’est pas voué à l’extinction par la dépression de consanguinité » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Science.