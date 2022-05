Le Summer Game Fest revient le 9 juin et vous pouvez le regarder en Imax

Réservez la date : l’Electronic Entertainment Expo (E3) n’a pas lieu cette année, mais les joueurs ont encore beaucoup à attendre cet été. Geoff Keighley a confirmé que le Summer Game Fest 2022 sera diffusé en direct depuis Los Angeles le 9 juin à partir de 14 h, heure de l’Est. L’événement sera rempli à ras bord d’annonces de jeux, de révélations et plus encore.

Comme d’habitude, la vitrine sera diffusée sur des points de vente populaires, notamment YouTube, Facebook, Twitter et Twitch.

Keighley a également réussi à conclure un accord de distribution avec Imax pour diffuser à la fois le Summer Game Fest et la cérémonie des Game Awards dans les cinémas de la société aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Imax compte plus de 1 500 cinémas dans plus de 80 pays à travers le monde et est présent sur 50 marchés aux États-Unis.

« Nous sommes ravis de faire partie de ces événements à croissance rapide », a déclaré Megan Colligan, présidente d’Imax Entertainment et vice-présidente exécutive d’Imax Corp. « Les deux événements de jeux vidéo font partie des efforts continus d’IMAX pour diversifier son portefeuille de contenu avec plus de direct et des événements interactifs et nous sommes impatients d’en faire partie pour les années à venir. »

Day of the Devs: Summer Game Fest Edition suivra immédiatement la diffusion principale, mettant en lumière des projets sortants et innovants de développeurs indépendants du monde entier. L’événement, qui en est à sa 10e année, sera coproduit par Double Fine et iam8bit.

Quelques jours plus tard, le 12 juin, Bethesda et Xbox hébergeront leur propre vitrine de jeux. Ce ne sera pas en Imax mais il sera diffusé sur toutes les principales plateformes, y compris YouTube, Twitch, Facebook, TikTok et Twitter.

Le Summer Game Fest sera gratuit à regarder sur les plateformes de streaming. Des billets pour Imax sera mis en vente le 12 mai.