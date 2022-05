Zelda : Ocarina of Time et Sid Meier’s Civilization rejoignent le World Video Game Hall of Fame

The Legend of Zelda : Ocarina of Time : Sorti sur la console de jeu Nintendo 64 en 1998, The Legend of Zelda : Ocarina of Time a défini ce que pouvait être un jeu vidéo d’action en 3D, influençant d’innombrables jeux qui ont suivi. La combinaison de narration, de résolution d’énigmes et de combat du jeu a valu à Ocarina of Time plusieurs prix « Jeu de l’année » en 1998. Le jeu s’est vendu à plus de 7,6 millions d’exemplaires dans le monde et il continue d’être reconnu par les joueurs et les critiques comme un. des meilleurs jeux vidéo jamais créés.