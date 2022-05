La presbytie peut être corrigée avec un collyre révolutionnaire : comment ça marche

Des gouttes ophtalmiques innovantes peuvent corriger la presbytie sans avoir besoin de lunettes ou de chirurgie. C’est ainsi que fonctionnent les gouttes oculaires approuvées par la FDA.

En octobre de l’année dernière, la Food and Drugs Administration (FDA) des États-Unis a approuvé les premiers collyres pour lutter contre la presbytie, un défaut de vision répandu lié à l’âge qui rend difficile la mise au point sur les objets proches. Comme le précise The Conversation du professeur Robert Bittner, ophtalmologiste et maître de conférences en ophtalmologie au département des sciences de la santé de l’université de Pittsburgh, 128 millions de personnes en souffrent rien qu’aux États-Unis et un milliard dans le monde, soit un huitième de milliard. la population mondiale. C’est donc un défaut extrêmement répandu, qui commence à se manifester entre 40 et 50 ans. Jusqu’à présent, les lunettes, les lentilles de contact et la chirurgie étaient utilisées pour le corriger, mais grâce à ce nouveau collyre, il est désormais possible d’obtenir d’excellents résultats rapidement et facilement.

Pour expliquer comment fonctionne le collyre révolutionnaire, vendu sous le nom commercial de Vuity aux États-Unis, c’est le professeur Bittner, initialement très intrigué par un tel produit, précisément en raison de sa profession d’ophtalmologiste. Le scientifique a souligné qu’il existe deux théories principales pour expliquer la presbytie : selon la première, cette incapacité à se concentrer sur les objets proches est due à la plus grande lourdeur du cristallin ou du cristallin, l’organe de l’œil qui s’épaissit ou se rétrécit pour focaliser la lumière. sur la rétine. En raison du poids plus important accumulé avec l’âge, la lentille se déforme plus difficilement et rend donc la mise au point plus difficile. La deuxième théorie, en revanche, indique que le problème pourrait résider dans le muscle responsable de la contraction du cristallin, lui aussi affaibli par les années qui passent. Selon le professeur Bittner, la presbytie est déclenchée par une combinaison des causes susmentionnées. Le résultat de ce défaut est une focalisation incorrecte de la lumière qui, au lieu de se terminer sur la rétine, est focalisée sur un point situé derrière elle, avec pour résultat que les images proches apparaissent floues.

Le collyre Vuity corrige ce défaut en agissant sur la pupille. En termes simples, cela les fait rétrécir, ce qui réduit la quantité de lumière pénétrant dans l’œil. Comme il en pénètre moins, il est mieux focalisé sur la rétine et permet ainsi aux objets proches et lointains d’être focalisés plus efficacement. L’ingrédient actif du collyre est la pilocarpine, explique le professeur Bittner ; est un médicament découvert il y a plus d’un siècle et utilisé pour traiter d’autres affections, telles que le glaucome et l’hypertension oculaire. Il agit en un quart d’heure après l’administration et l’effet dure plusieurs heures. De toute évidence, des pupilles plus petites peuvent rendre la vision plus difficile dans des conditions de faible luminosité, et des effets secondaires tels que des maux de tête et des yeux rouges ont également été mis en évidence, comme le précise le professeur Bittner. Néanmoins, le scientifique estime qu’il s’agit d’une solution alternative valable et qu’il vaut la peine d’en parler avec votre ophtalmologiste.

En ce moment, d’autres équipes de recherche étudient des principes actifs complémentaires contre la presbytie ; Par exemple, Novartis étudie les gouttes oculaires UNR844, qui visent à améliorer l’élasticité du cristallin et donc la mise au point. Des études cliniques ont montré qu’il augmente significativement l’acuité visuelle des patients qui en prennent. Il pourrait être prêt d’ici 2023.