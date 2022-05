Le marché mondial du jeu atteindra un nouveau record cette année alors que les revenus américains dépassent la Chine

En un mot : Un nouveau rapport sur le marché mondial des jeux vidéo prédit que 2022 ne verra pas le même type de ralentissement post-pandémique que celui observé dans d’autres industries technologiques. Les revenus devraient atteindre un nouveau record cette année, et les États-Unis dépasseront la Chine en matière de dépenses de consommation.

Le rapport de Newzoo prévoit que les revenus mondiaux des jeux atteindront un record de 203,1 milliards de dollars cette année, tandis que le nombre de joueurs atteindra un niveau record de 3,09 milliards, soit près de 40 % de la population mondiale.

En ce qui concerne les pays individuels, Newzoo pense que cette année, les États-Unis (50,5 milliards de dollars) devanceront la Chine (50,2 milliards de dollars) en revenus de jeux. Le rapport attribue cela aux règles plus strictes imposées aux jeux dans le pays asiatique; Les régulateurs chinois ont approuvé le mois dernier la première licence de jeu vidéo du pays depuis juillet 2021.

La région Asie-Pacifique dans son ensemble (96,3 milliards de dollars) reste bien en avance sur l’Amérique du Nord (54,3 milliards de dollars), la première représentant près de la moitié de tous les revenus mondiaux des jeux, mais l’Amérique du Nord connaît environ le double du taux de croissance annuel alors que le Région Asie-Pacifique. Nous constatons également une croissance rapide au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

Le jeu mobile continue également d’exploser et devrait franchir la barre des 100 milliards de dollars cette année pour la première fois. Les 103,5 milliards de dollars des titres mobiles représenteraient plus de la moitié des revenus mondiaux des jeux.

Les consoles seraient responsables d’une grande partie de la croissance hors smartphone de cette année, avec plus de personnes saisissant les consoles Xbox Series X / S, PS5 et Switch, bien que la machine de Nintendo puisse rencontrer des problèmes d’approvisionnement plus tard en 2022. Les revenus des jeux sur console devraient a atteint 58,6 milliards de dollars, en hausse de 8,4 % sur un an, tandis que les jeux PC devraient augmenter de 3,2 % à 38,7 milliards de dollars.

Le jeu semble être un domaine qui a été immunisé contre le ralentissement post-pandémique, qui a vu le cours des actions de plusieurs grandes entreprises technologiques chuter, Netflix perdre des téléspectateurs et les sites Web procéder à des réductions de personnel.