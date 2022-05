Un appareil de la taille d’une mallette transforme l’eau de mer en eau potable

Créé par une équipe d’ingénieurs américains, l’appareil est capable de générer de l’eau potable à partir d’eau salée ou saumâtre.

Des chercheurs du département de génie électrique et informatique du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont créé un appareil portable capable de générer de l’eau potable propre à partir d’eau salée ou saumâtre, ce qui pourrait donner accès à de l’eau douce dans les zones rurales ou naturelles.

La solution, décrite dans un document publié dans Environmental Science and Technology, repose sur deux procédés de dessalement, l’électrodialyse, qui permet la séparation des ions de l’eau à travers des membranes chargées, et la polarisation de la concentration ionique (ICP), un système qui permet également vous permet d’éliminer les solides et les bactéries de l’eau.

Grâce à ces deux systèmes, l’eau de mer entrante est transformée en eau potable répondant aux normes et directives de l’OMS. « L’appareil a du succès depuis sa première sortie. Mais je pense que la raison principale est la combinaison de tant de petites avancées que nous avons faites en cours de routeDit l’auteur principal Jongyoon Han, professeur de génie électrique et informatique et de génie biologique au MIT et membre du Laboratoire de recherche en électronique (RLE).

L’appareil conçu par des chercheurs du MIT

L’ensemble du système de dessalement tient dans une boîte de la taille d’une mallette, est alimenté par batterie et peut être contrôlé avec un smartphone. Pour réduire l’impact écologique, utilisez le sous-produit de la saumure comme solution de rinçage pour les électrodes à presque la même salinité que l’eau entrante.

L’efficacité de l’appareil est impressionnante : il génère de l’eau potable à un débit de 0,3 litre par heure et ne nécessite que 20 watts de puissance par litre, même si les chercheurs devront encore faire plus de travail car le coût total de production de l’eau potable est inférieure à celle des plus grandes usines de dessalement. Pourtant, le dispositif est une option intéressante pour réduire drastiquement l’impact écologique des plantes.