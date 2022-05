Le jeu de société Harakiri : Blades of Honor triomphe sur Kickstarter et on vous dit comment l’obtenir

Harakiri: Blades of Honor est devenu le jeu de plateau d’exploration de donjons le plus financé de l’histoire de Kickstarter au Royaume-Uni. Le jeu conçu par l’éditeur Français Synergic Games a confirmé une nouvelle phase de mécénat chez Kick & Go, comme annoncé dans un communiqué. Cela signifie qu’il y aura une nouvelle chance de l’obtenir.

Avec 4 009 parrains, la collecte s’élève à 654 130 euros. Il s’agit d’un jeu de société se déroulant dans le Japon féodal, recréé en fantaisie pour offrir une expérience immersive basée sur des donjons et un jeu coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs. Ils promettent une « immense » zone d’exploration, une carte très détaillée et un système de combat « épique et stratégique », avec des ennemis contrôlés par une IA.

Harakiri : Blades of Honor compte plus de 80 figurines de sculpteurs tels que Roberto Chaudon (Wizards of the Coast, DC) ou Barruz Studio (Corvus Belli, Hellboy). Hennig Ludvigsen (Bloodborne, Star Wars) s’est chargé de concevoir les tuiles et les scénarios, tandis que l’écrivain Français David Velasco (Anunnaki File) a tracé l’intrigue de cette aventure, qui dure plus de 50 heures et où chaque décision peut déterminer le l’avenir de la guerre contre le Shogun.

Quant à son aspect artistique, David Benzal (Game of Thrones, Death and Robots) et Björn Barends ont également été impliqués dans le développement.

Comment peut-on y arriver?

Si vous n’avez pas participé à la campagne Kickstarter, vous avez encore des options pour l’obtenir. La phase de parrainage sera prolongée jusqu’à la fin de 2022, bien que pendant ces premiers mois, il y aura des remises exclusives. Sa sortie est prévue pour mai 2023, mais Harakiri : Blades of Honor ne sera pas distribué en magasin. Par conséquent, préviennent-ils, « ce sera la dernière chance » de l’acquérir. Depuis la page Kick & GO, vous devrez saisir votre email puis cliquer sur le bouton « Accéder à la campagne ».

Êtes-vous intéressé par les jeux vidéo de samouraï? Ne manquez pas l’analyse de Trek to Yomi, un titre indépendant qui nous permet d’incarner l’un de ces guerriers.