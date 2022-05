Vivre près de la verdure a cet avantage sur le cerveau, surtout à l’âge mûr

L’exposition résidentielle aux espaces verts améliore la fonction cognitive, en particulier chez les femmes, et peut ralentir le déclin cognitif.

Vivre près de la verdure peut améliorer les fonctions cognitives. De nouvelles preuves associent l’exposition résidentielle aux espaces verts, tels que les jardins et la verdure, à un meilleur potentiel de la fonction cognitive globale, en particulier chez les femmes d’âge moyen, pour qui cette association pourrait s’expliquer par une diminution de la dépression, qui est l’un des facteurs qui augmentent le risque de démence.

Les données, publiées dans une étude de la revue Réseau JAMA ouvert, montrent que l’exposition aux espaces verts autour de sa maison et du quartier environnant peut améliorer la vitesse de traitement et les niveaux d’attention, améliorant ainsi les compétences cognitives générales. Les résultats ont également montré que le déclin de la dépression peut aider à expliquer l’association entre les espaces verts et la cognition, renforçant les conclusions de recherches antérieures qui liaient l’exposition aux parcs, jardins communautaires et autres espaces verts à une meilleure santé mentale.

« Cette étude est parmi les rares à prouver que les espaces verts peuvent être bénéfiques pour les fonctions cognitives. Nos résultats suggèrent que les espaces verts devraient être étudiés comme une approche potentielle à l’échelle de la population pour améliorer la fonction cognitiveA déclaré le Dr Marcia Pescador Jimenez, responsable de l’étude et auteur correspondant, professeur adjoint d’épidémiologie à la Boston University School of Public Health.

Vivre près de la verdure améliore les fonctions cognitives

Dans l’étude, Pescador Jimenez et ses collègues ont estimé les espaces verts résidentiels avec une métrique basée sur l’image satellite appelée l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI), et ont mesuré la vitesse psychomotrice, l’attention, l’apprentissage et la mémoire de travail chez 13 594 femmes âgées de 61 ans en moyenne et principalement. blanc, de 2014 à 2016. Les femmes ont participé à la Nurses’ Health Study II, la deuxième de trois études parmi les plus importantes enquêtes sur les facteurs de risque de maladies chroniques chez les femmes américaines.

En analysant les données par âge, race et statut socio-économique individuel et du quartier, les chercheurs ont découvert que l’exposition aux espaces verts était associée à la vitesse et à l’attention psychomotrice, mais pas à l’apprentissage ou à la mémoire de travail.

En plus de la dépression, les chercheurs ont également examiné les rôles potentiels de la pollution de l’air et de l’activité physique pour expliquer l’association entre les espaces verts et la fonction cognitive et ont été surpris de ne trouver que des preuves de la dépression comme facteur médiateur.

« Nous émettons l’hypothèse que la dépression pourrait être un mécanisme important par lequel les espaces verts peuvent ralentir le déclin cognitif, en particulier chez les femmes, mais nos recherches se poursuivent pour mieux comprendre ces mécanismes. – explique Pescador Jimenez -. Sur la base de ces résultats, les médecins et les autorités de santé publique devraient considérer l’exposition aux espaces verts comme un facteur potentiel de réduction de la dépression et donc d’augmentation de la cognition.« .