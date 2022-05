Trois cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 entrent dans Steam Survey

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? C’est l’heure de l’enquête Steam ! L’enquête mensuelle de Valve sur le matériel et les logiciels auprès des utilisateurs de sa plate-forme populaire a été mise à jour pour avril, et AMD a plusieurs raisons de célébrer la taille de Radeon : trois de ses cartes de la série RX 6000 sont entrées dans le graphique principal des GPU, rejoignant la Radeon RX 6700 XT qui pendant des mois avait été la seule entrée RDNA 2.

En plongeant dans la catégorie GPU de l’enquête, il n’y a pas trop de changement parmi les dix meilleures cartes. Mais il semble que les quatre années et plus de la GTX 1060 à la première place soient menacées par la… GTX 1650, qui était la deuxième carte la plus performante le mois dernier.

La grande nouvelle est que la série Radeon RX 6000 fait enfin son chemin dans le classement. La Radeon RX 6700 XT était la seule carte représentant les derniers GPU d’AMD depuis son entrée dans la liste en septembre 2021, mais en avril, la Radeon RX 6600, la Radeon RX 6600 XT et la Radeon RX 6900 XT ont toutes gagné suffisamment d’utilisateurs pour faire le principal. Section GPU.

En ce qui concerne le vert d’équipe, le GPU pour ordinateur portable RTX 3060 a enregistré le plus de gains de toutes les cartes en avril, tandis que les autres cartes pour ordinateur portable et variantes Ti de Nvidia se sont toutes bien comportées, tout comme le RTX 3050. Étonnamment, les RTX 3060 et 3070 ont perdu du terrain le mois dernier. , mais l’enquête Steam nécessite que les utilisateurs s’inscrivent pour participer.

Alors que les cartes graphiques sont toujours plus chères qu’elles ne devraient l’être, nous les avons vues se rapprocher de plus en plus de leur PDSF à mesure que la disponibilité s’améliore. En Europe, la série Radeon RX 6000 n’était que de 12 % supérieure au PDSF le mois dernier, nous pourrions donc être témoins des effets des baisses de prix dans le Steam Survey.

Ailleurs, AMD a également récupéré la part de CPU qu’elle avait perdue au profit d’Intel le mois dernier, la portant à un peu plus de 31,5 %. Windows 11 s’est rapproché de 20% dans la catégorie des systèmes d’exploitation, érodant davantage l’avance de Windows 10, et l’Oculus Quest 2 est maintenant à un peu plus de 2% du casque appartenant à moitié de tous les utilisateurs de Steam VR.