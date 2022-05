La dernière mise à jour facultative de Windows 11 affecte le mode sans échec

Le mode sans échec est apparemment l’outil préféré pour résoudre les problèmes potentiels de matériel et de pilote. Mais une mise à jour cumulative de Windows 11 a accidentellement désactivé la fonctionnalité. Nous avons déjà été avertis par certains utilisateurs et maintenant Microsoft a reconnu les rapports circulant sur les réseaux sociaux et dans le Feedback Hub.

Pour ceux qui ne le savent pas, le mode sans échec de Windows désactive un certain nombre de pilotes et de fichiers, et est essentiellement une version simplifiée de Windows pour nous aider à résoudre facilement les problèmes du système d’exploitation. Le mode sans échec a toujours un explorateur de fichiers, un menu Démarrer et une barre des tâches fonctionnels.

Le mode sans échec devient inutilisable avec la dernière mise à jour optionnelle de Windows 11

Cependant, la mise à jour KB5012643 de Windows 11 (une mise à jour facultative avec des améliorations et des correctifs notables) rend le mode sans échec inutilisable et introduit un bogue. Cela fait scintiller l’écran lors du démarrage en mode sans échec, ce qui le rend instable. Le mode sans échec de Windows 11 aurait clignoté lorsque les utilisateurs ont ouvert l’explorateur de fichiers, le menu Démarrer, la barre des tâches et d’autres écrans.

Le problème a été découvert immédiatement après la publication de la mise à jour cumulative et a été signalé par les utilisateurs dans le Hub de commentaires. Les utilisateurs de Twitter ont également signalé le problème et Microsoft publie une mise à jour d’urgence pour corriger le mode sans échec cassé.

Si vous êtes concerné, vous verrez également un enregistrement dans le journal des événements Windows. partie intérieure « winlogon » l’erreur apparaîtra « Le shell s’est arrêté de manière inattendue et explorer.exe a été redémarré. »

Dans un document de support, Microsoft indique que le mode sans échec ne fonctionne pas lorsqu’il est démarré à l’aide de l’option « Mode sans échec sans réseau ». Bien que la société ait publié une mise à jour d’urgence côté serveur, si le mode sans échec ne fonctionne toujours pas, vous devez essayer de le démarrer avec l’option Réseau activée.

En théorie, cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour annuler le code d’erreur et propager automatiquement le correctif aux appareils des utilisateurs. Si Windows Update est géré à l’aide de l’Éditeur de stratégie de groupe pour les entreprises, vous pouvez configurer les stratégies spéciales suivantes :

Ouvrez l’Éditeur de stratégie de groupe > Stratégie de l’ordinateur local ou Stratégie de domaine.

Accédez à Modèles d’administration et localisez la stratégie de groupe KIR, puis sélectionnez la version de Windows que vous souhaitez utiliser.

Réglez-le sur « Désactivé ».

Redémarrez l’appareil concerné.

Nous espérons que cela résoudra le problème avec le mode sans échec dans Windows 11. Cela continue de nous surprendre que des erreurs de cette nature et plus dans les mises à jour qui sont passées par le canal Release Preview avant d’arriver en tant que mise à jour facultative. Au moins, il n’est pas arrivé dans la mise à jour de mai.