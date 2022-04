L’éclipse solaire partielle d’aujourd’hui 30 avril 2022 est la première de l’année : quand et où la voir

La première éclipse solaire de l’année (et la première des quatre éclipses qui se produiront en 2022) est de type partiel et dure environ 4 heures, atteignant son apogée à 22h41 heure italienne.

Une éclipse solaire partielle dans une série de photos prises par le Johnson Space Center de la NASA à Houston le 21 août 2017 / NASA

Aujourd’hui, samedi 30 avril 2022, est le jour de la première éclipse solaire de l’année, une date du calendrier que tous les fans d’étoiles et d’astronomie attendent avec impatience, rendue encore plus fascinante par le fait que l’événement se déroule dans le sud hémisphère. , atteignant son apogée à 22h41 heure italienne. Avant quatre éclipses de l’année et avant les deux de Soleil qui se produisent cette année, elle est de type partiel (la Lune n’obscurcit qu’une partie du disque solaire) et dure environ quatre heures, de 18h45 à 22h : 37 UTC, soit de 20h45 le 30 avril à 00h37 le 1er mai en Italie. Comme mentionné, l’événement astronomique se déroule dans l’hémisphère opposé à l’hémisphère européen, il n’est donc visible que de l’Antarctique (pôle Sud) et de l’Amérique du Sud et non de notre pays. Il est cependant possible d’observer le phénomène en ligne, suite à la diffusion en direct sur des chaînes de streaming dédiées.

Eclipse solaire partielle aujourd’hui samedi 30 avril 2022 : à quelle heure sera-t-elle visible

La première éclipse solaire de l’année, rapporte la NASA, est visible au Chili, en Argentine, dans une grande partie de l’Uruguay, dans l’ouest du Paraguay, dans le sud-ouest de la Bolivie, dans le sud-est du Pérou et depuis la côte nord-ouest de l’Antarctique, depuis l’océan Atlantique (juste au large de la côte sud-est du Amérique) et dans certains endroits de l’océan Pacifique Sud. Le rendez-vous est fixé à 18h45 UTC (20h45 heure italienne) du 30 avril 2022, avec le pic maximum vers 20h41 UTC (22h41 heure italienne), lorsque la Lune s’assombrira d’environ 64 % du disque solaire. . La dernière position utile pour voir l’éclipse partielle assistera à la fin de l’événement à 22h37 UTC (0h37 le 1er mai en Italie).

Si vous êtes dans l’un des endroits couverts par l’ombre ronde, vous devriez voir l’éclipse le samedi 30 avril / NASA

L’éclipse solaire d’aujourd’hui 30 avril 2022 ne sera pas visible depuis l’Italie : voici où la voir

Comme indiqué, l’éclipse solaire du samedi 30 avril 2022 n’est pas visible depuis l’Italie. Donc, si vous n’êtes dans aucun des endroits susmentionnés, il est toujours possible de suivre l’événement astronomique en streaming en direct sur des chaînes dédiées, en attendant la prochaine éclipse solaire que nous, Italiens, pourrons également apprécier en tournant les yeux vers le ciel. Comme on le sait, les éclipses solaires se produisent lorsque la Lune se déplace entre le Soleil et la Terre, projetant son ombre sur notre planète, bloquant complètement ou partiellement la lumière du Soleil dans certaines régions. Lors d’une éclipse partielle, la Lune et le Soleil ne sont pas parfaitement alignés, de sorte que la Lune ne recouvre pas complètement le Soleil. Cela donne au Soleil une forme de croissant, ou donne l’impression qu’une « morsure » a été prise à notre étoile, une selon la distance parcourue par la lune sur le disque solaire.

Le calendrier des éclipses 2022 : lesquelles voir depuis l’Italie

Pour 2022, au total quatre éclipses sont prévues : deux éclipses de Soleil et deux de Lune, dont celle d’aujourd’hui 30 avril 2022. La prochaine éclipse solaire est prévue pour le 25 octobre 2022, sera toujours de type partielle, largement visible en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie de l’Ouest. Les deux éclipses lunaires se produiront plutôt les 16 mai et 8 novembre 2022, et seront toutes deux totales, même si seule la première sera visible depuis l’Italie.