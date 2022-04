Qualcomm affirme que les puces pour ordinateurs portables concurrents M1 de Nuvia sont sur la bonne voie pour la fin de 2023

En bref : l’année dernière, Qualcomm a acheté Nuvia et a ensuite annoncé qu’ensemble, ils allaient lancer des puces pour ordinateurs portables qui pourraient concurrencer le M1 d’Apple dans le courant de l’année. Cependant, les commentaires d’un récent appel aux résultats ont soit repoussé ces plans, soit les ont éclairés davantage.

Lors d’un appel trimestriel sur les résultats cette semaine, le président et chef de la direction de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré que le développement de son prochain processeur pour ordinateur portable basé sur Arm, que Nuvia est en train de concevoir, est sur la bonne voie. Cependant, il a également déclaré que Qualcomm s’attend à ce qu’il arrive fin 2023, plus d’un an après sa fenêtre de sortie précédente.

Qualcomm a acheté Nuvia en mars 2021 pour prendre de l’avance sur le marché des processeurs pour ordinateurs portables, en particulier pour rattraper les processeurs de la série M d’Apple. Cet été-là, la société a annoncé qu’elle prévoyait de lancer une puce pour ordinateur portable conçue par Nuvia en 2022.



Après les commentaires lors de l’appel aux résultats, Qualcomm a déclaré à PCWorld que sa feuille de route était cohérente depuis sa présentation en novembre dernier. Il a déclaré qu’il échantillonnerait le processeur Nuvia en 2022 et lancerait des produits l’utilisant en 2023. Qualcomm a réitéré à PCWorld que la mention d’Amon de 2023 faisait référence aux lancements de produits. Soit c’était le plan dès le départ, soit le retard s’est produit l’automne dernier.

Qualcomm et Nuvia pourraient finir par échantillonner leur processeur juste avant le lancement de la prochaine étape de la série M –M2. Apple aurait plusieurs appareils alimentés par M2 prévus pour cette année, avec M3 attendu l’année prochaine.