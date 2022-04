Vous pouvez désormais créer votre propre avatar 3D sur Instagram : voici comment

Même sur Instagram, il est possible de créer des avatars 3D personnalisés qui, cependant, ne peuvent pas être utilisés dans l’application pour le moment. Voici comment réaliser le vôtre.

Disponibles depuis quelques temps sur Facebook, désormais les avatars 3D ont également débarqué sur Instagram, où il est possible de créer un personnage numérique à partir de notre image. Ou inventé à partir de zéro. La fonction fait partie d’un effort commencé il y a plusieurs années par Facebook (alors qu’il ne s’appelait pas encore Meta) puis s’est poursuivi dans l’annonce du Metaverse, où les avatars représenteront le pont entre nous et le monde virtuel de Zuckerberg. Voici un guide pour créer votre propre avatar personnalisé sur Instagram, qui peut ensuite être utilisé pour envoyer des autocollants et d’autres éléments dans l’application.

Tout d’abord, nous devons créer cet alter ego numérique, une pratique rendue assez simple par une série d’écrans qui nous guideront dans la personnalisation de chaque aspect de notre personnage. Pour accéder à l’outil de création, ouvrez simplement l’application, appuyez sur l’icône d’engrenage, sélectionnez « Compte » puis « Avatar ». À ce stade, l’écran dédié s’ouvrira et, en appuyant sur « Démarrer », vous pourrez démarrer le processus de création. Vous devrez sélectionner des éléments tels que la couleur de la peau, la coiffure, la forme du nez, etc. Une fois cela fait, vous pouvez enregistrer l’avatar qui sera toujours disponible pour toute modification.

Mais où peut-on utiliser cet avatar ? En réalité, pour le moment le paradoxe est que sur Instagram il n’est pas encore possible d’exploiter cet alter ego. Le réseau social n’a pas activé la possibilité d’envoyer des autocollants personnalisés dans les DM ou dans les histoires, nous devons donc pour le moment attendre l’activation de cette fonction. Cependant, l’endroit où vous pouvez envoyer ces éléments est Facebook Messenger, qui a longtemps permis l’utilisation d’autocollants avec notre avatar. Vous les trouverez disponibles directement dans l’application lorsque vous sélectionnerez l’icône pour accéder aux emojis. Également sur Messenger, il est possible de démarrer la même procédure pour créer l’avatar.