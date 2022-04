Comment sont utilisés les « dauphins de guerre » déployés par la Russie en mer Noire

Détectés par des images satellites, des dauphins entraînés pour des tâches militaires ont été placés par la marine russe dans le port principal de Sébastopol, en Crimée.

Une arme décidément insolite que la Russie a choisi de déployer en Crimée : dans le port principal de la ville de Sébastopol, détectée grâce à l’examen d’images satellites captées par l’américain Maxar Technologies, il y aurait au moins deux enclos pour « dauphins de guerre », placés par la marine russe pour défendre une base navale en mer Noire. Transférés là-bas en février, à peu près au moment où les troupes de Vladimir Poutine ont envahi l’Ukraine, ces dauphins seraient utilisés pour le suivi en temps réel de toute menace sous-marine. Institut naval des États-Unis (USNI), de nombreux navires russes ancrés dans la zone, même s’ils sont hors de portée des missiles, sont potentiellement vulnérables aux attaques de sous-lancement.

Les « dauphins soldats » déployés par Poutine en Crimée

L’utilisation par Moscou de « dauphins soldats » n’est pas une nouveauté absolue : auparavant, certaines images satellites de 2018 avaient révélé la présence de dauphins militaires à la base navale russe de Tartous, en Syrie, pendant la guerre civile. On sait en effet que, dans le cadre de l’emploi de créatures marines pour effectuer des tâches telles que la détection de mines, la protection des navires et des ports, et pour dissuader les ennemis sous-marins, la Russie a une tradition d’entraînement des dauphins à des fins militaires, tout comme l’Ukraine. , qui par le passé entraînait certains de ces mammifères dans un aquarium près de Sébastopol, dans le cadre d’un programme né d’un schéma de l’ère soviétique, tombé à l’abandon dans les années 1990 puis ressuscité en 2012.

Deux des spécimens entraînés par les Ukrainiens, mais qui se sont retrouvés entre les mains des Russes après l’invasion de la Crimée en 2014, auraient permis l’expansion du programme de Moscou, qui deux ans plus tard en a acheté cinq autres à déployer dans la région. Cependant, il n’est pas clair si les dauphins trouvés aujourd’hui à Sébastopol sont les mêmes que ceux recrutés à l’époque.

A quoi servent les dauphins militaires en mer Noire

Concernant la technologie utilisée pour l’utilisation de ces animaux dans les opérations militaires, parallèlement au programme de formation « des spécialistes russes ont développé de nouveaux dispositifs qui convertissent la détection de cibles par le sonar sous-marin des dauphins en un signal pour le moniteur de l’opérateur. – a déclaré une source à l’agence de presse russe -. La marine ukrainienne n’avait pas les fonds pour ce savoir-faire et pour cette raison elle a dû suspendre certains projets ».

En cas d’attaque, le système permettrait donc de capter le signal lancé par les dauphins et de le transformer en une indication d’alerte directement dans l’instrumentation de contrôle, rendant l’utilisation de ces mammifères utile pour suivre tout type d’incursion sous-marine. . Les dauphins, en revanche, ne sont peut-être pas les seules créatures marines entraînées par l’armée russe. Un béluga, repéré au large de la Norvège en 2019, aurait également été entraîné par la marine russe.