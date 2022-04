L’équivalent chinois de Twitter pour publier les adresses IP et les données de localisation des utilisateurs

Une patate chaude : imaginez si Twitter annonçait qu’il publierait les adresses IP et les données de localisation des utilisateurs dans le but de lutter contre les comportements indésirables sur la plate-forme. Cela ferait sans doute sensation, mais c’est exactement ce que fait l’équivalent chinois du site, Sina Weibo.

Comme l’a rapporté The Register, le message de Sina Weibo intitulé « Annonce de mise à niveau de la fonction territoriale IP » affirme que des mesures sont prises pour protéger les droits des utilisateurs et rendre le service plus agréable à utiliser.

« Afin de réduire les comportements indésirables tels que les usurpations d’identité, les rumeurs malveillantes… ainsi que pour garantir l’authenticité et la transparence du contenu diffusé, le site a lancé la fonction ‘IP Territory’ en mars de cette année », lit-on dans la déclaration traduite.

La fonctionnalité voit les adresses IP enregistrées et la province ou la municipalité d’où elles proviennent incluses dans les messages des utilisateurs. Il n’est pas possible de désactiver la fonction.

Twitter a longtemps eu un problème avec les utilisateurs toxiques et les trolls, faisant de la plate-forme un endroit généralement désagréable pour beaucoup. Néanmoins, peu de gens sont peu susceptibles de croire que montrer les adresses IP et les données de localisation est une bonne solution, compte tenu des implications en matière de confidentialité.

Cette décision semble particulièrement insidieuse en Chine, où la surveillance gouvernementale d’Internet est notoirement stricte et où les dissidents sont sévèrement punis. Un rapport de 2019 a révélé que des citoyens utilisant un VPN pour accéder à Twitter, qui est bloqué dans le pays, et publier des messages critiquant le gouvernement risquaient d’être détenus et interrogés.

Les VPN seraient une option dans ce cas, mais comme le note The Reg, ils sont illégaux en Chine, ce qui signifie que leur utilisation comporte ses propres risques.

Tout le monde n’est pas contre le déménagement. « J’ai l’impression que cette initiative non seulement normalise le discours civilisé, mais vise à empêcher les forces étrangères de provoquer diverses confrontations sur le réseau chinois. Après tout, en ces temps particuliers, la Chine est en effet une épine aux yeux de trop de pays. En réalité, beaucoup d’espions ont été arrêtés récemment, et les cyber-espions sont de plus en plus invincibles… » écrit un internaute.

La Chine a récemment resserré son emprise sur son Internet. Douyin, connu sous le nom de TikTok dans le reste du monde, a demandé la semaine dernière aux utilisateurs de signaler toute critique du gouvernement et de ses politiques. De plus, l’industrie du streaming en Chine, d’une valeur de 30 milliards de dollars, devrait être frappée par des réglementations qui incluent la limitation du montant d’argent que les streamers peuvent recevoir des fans et le resserrement des restrictions sur le type de contenu qu’ils peuvent afficher.