Voici comment Spider-Man se déplace avec Unreal Engine 5 à travers The Matrix Awakens

Avec la présentation d’Unreal Engine 5 par Epic Games et les possibilités qui se sont ouvertes aux développeurs avec la sortie de ses outils, il y a plusieurs démonstrations techniques que certaines entreprises ont déjà présentées au grand public. Et l’un des plus frappants était le célèbre The Matrix Awakens. Et c’est que malgré son statut de matériel promotionnel pour la première de The Matrix Resurrections, la démo basée sur Unreal Engine 5 est une déclaration d’intention de ce que la dernière version du moteur graphique populaire a à offrir. Maintenant, un développeur a été encouragé à intégrer une icône populaire comme Spider-Man dans l’écosystème de la démo The Matrix, avec des résultats plus que surprenants.

Voici à quoi ressemble Spider-Man avec Unreal Engine 5

Cela a été présenté par l’utilisateur dwr, qui a publié une vidéo que vous pouvez voir ci-dessous dans laquelle on voit Spider-Man entièrement intégré à la démo technique de The Matrix Awakens. Et le résultat est très saisissant. Pour cela, il a utilisé un modèle de Spider-Man créé par Lewis Fiford dans Unreal Engine 4 avec le look de Spider-Man de Marvel sur PlayStation. Le créateur propose gratuitement la démo et le modèle de Spider-Man dans Unreal Engine 4 via sa chaîne YouTube. Bien sûr, comme il le prévient, il est nécessaire d’avoir du matériel à la hauteur pour déplacer ladite démonstration.

Et malgré le fait que dans cette démo il y a quelques défauts dans la fluidité des animations ou les propres réseaux du super-héros arachnide, son aspect visuel est on ne peut plus prometteur, tant au niveau de l’éclairage que des textures et des reflets. Récemment, un autre utilisateur a fait de même avec Superman, intégrant le super-héros kryptonien dans la démo The Matrix Awakens avec des résultats encore plus saisissants grâce au vol et aux prises de vues aériennes de Man of Steel.

source | Le matériel de Tom