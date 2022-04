Sur Mars il y a une épave qui ressemble à une soucoupe volante (et c’en est bien une)

La NASA l’a repéré avec son drone Ingenuity qui a récemment examiné l’endroit où le rover Perseverance a atterri sur la planète rouge.

Le drone Ingenuity de la NASA a repéré une épave sur Mars qui ressemble à une soucoupe volante. Et qu’il l’est réellement, même s’il n’appartient pas aux extraterrestres. L’épave, montrée sur des photos publiées par l’agence spatiale américaine mercredi, appartient à la NASA elle-même et fait partie de l’équipement qui a aidé le rover Perseverance à atterrir en toute sécurité à la surface de la planète rouge en février 2021. d’un composant nommé coque arrière, le bouclier arrière en forme de cône qui protégeait le rover dans l’espace et lors de sa descente dans l’atmosphère ardente de Mars. « Il y a certainement un élément de science-fiction», a déclaré Ian Clark, un ingénieur qui a travaillé sur le système de parachute Persévérance, en parlant des images. « Il dégage une atmosphère d’un autre monde, n’est-ce pas ?« .

Après avoir passé sa première année à explorer les rochers du cratère dans lequel il a atterri, le rover Persévérance est retourné sur le site d’atterrissage pour se diriger vers le delta de la rivière qui coulait autrefois le long du bord ouest du cratère Jezero. Son petit compagnon robotique, le drone Ingenuity, continue de le suivre et, lors du 26e vol de la semaine dernière, il a pris 10 photos, couvrant une distance totale d’environ 340 mètres.

Quelques clichés montrent le bouclier arrière avec le parachute toujours attaché, large de 21,5 mètres, ce qui a ralenti la descente. Lors de l’atterrissage, le parachute et l’obus se sont rompus à une altitude d’environ 21 000 mètres, puis se sont écrasés au sol à une vitesse d’environ 126 km/h, tandis qu’un système de fusée, appelé Skycane, a permis à Perseverance et à son drone d’achever la descente. et atteindre la surface de Mars, à environ 8 000 mètres des débris. « Le revêtement protecteur de la coque arrière semble être resté intact lors de l’entrée dans l’atmosphère de Mars – observé NASA -. La plupart des 80 suspentes à haute résistance qui relient la coque arrière au parachute sont visibles et semblent également intactes […]. La coque ne montre aucun signe de dommage dû au flux d’air supersonique pendant le gonflage, bien qu’il faudra plusieurs semaines d’analyse pour un verdict plus définitif« .

L’étude des restes de la coque arrière a le potentiel d’aider à assurer des atterrissages plus sûrs pour les futurs engins spatiaux et pourrait s’avérer utile pour la prochaine grande mission de la NASA sur Mars, qui fait partie du programme qui apportera des échantillons de roche et de sol de Mars à la Terre pour un plus étude détaillée. Cette mission, appelée Mars Sample Return, impliquera l’utilisation de deux atterrisseurs à la surface de la planète : un rover pour récupérer les échantillons de roche mis de côté par Persévérance et une petite fusée qui servira à envoyer les échantillons en orbite, où un autre l’espace du véhicule les collectera pour les ramener sur Terre.