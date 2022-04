Bethesda et Xbox accueilleront une vitrine de jeux le 12 juin

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Aujourd’hui, Microsoft a invité les joueurs à les rejoindre pour le Xbox & Bethesda Games Showcase en juin. Redmond a déclaré que la vitrine mettra en évidence les titres de Xbox Game Studios, Bethesda et divers partenaires du monde entier qui se dirigeront vers Xbox, Game Pass sur Xbox et PC. Les téléspectateurs auront plusieurs plates-formes pour choisir où se connecter, notamment YouTube, Twitch, Facebook, TikTok et Twitter.

Le mois dernier, l’Entertainment Software Association (ESA) a officiellement annulé l’Electronic Entertainment Expo (E3) de cette année. C’est malheureux pour les joueurs et l’industrie, mais comme on dit, « le spectacle doit continuer ».

Quelques jours plus tard, Geoff Keighley a annoncé que le Summer Game Fest reviendrait en juin.

ICYMI : #SummerGameFest revient en juin pour sa troisième année d’actualités sur les jeux vidéo, d’annonces et d’événements numériques des principaux créateurs de jeux au monde. pic.twitter.com/q2Kk3tMuwZ — Summer Game Fest – juin 2022 (@summergamefest) 2 avril 2022

Le Summer Game Fest de Keighley revient pour sa troisième année. Si les événements passés sont une indication, le salon de cette année sera rempli de nouvelles sur les jeux et d’annonces des principaux créateurs de jeux au monde. Bien que je n’aie pas trouvé de corrélation majeure entre le Game Fest et le Games Showcase de Microsoft, ce dernier est répertorié dans la section « Événements à venir » du site Web du Summer Game Fest. De plus, les deux logos reposent sur une palette de couleurs très similaire qui n’est probablement pas une coïncidence.

La vitrine des jeux Xbox et Bethesda a lieu le dimanche 12 juin à 10 heures du Pacifique. Y a-t-il des jeux particuliers que vous attendez avec impatience, de l’une ou l’autre vitrine?