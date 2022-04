Utiliser la Lenovo Tab P12 Pro comme deuxième écran : voici comment

Avec la Lenovo Tab P12 Pro, le fabricant a présenté Lenovo Project Unity, qui devrait également être utilisé dans d’autres tablettes de l’entreprise à l’avenir. Le nom, peu évocateur, cache un logiciel Windows qui transforme la tablette haut de gamme en second écran haute résolution. Bien sûr, c’est également possible avec la série Galaxy Tab de Samsung ou avec des applications comme Spacedesk. Mais Project Unity offre certains avantages. C’est aussi assez rapide à mettre en place.

Installer et configurer Project Unity

Pour Project Unity, vous avez besoin d’un ordinateur avec Windows 10 ou 11 et du logiciel du même nom, qui n’est disponible que dans le Microsoft Store. Téléchargez et installez le programme. Continuons avec :

Démarrez Project Unity sous Windows et suivez les instructions. Lors de la configuration, vous devrez configurer un compte utilisateur Lenovo. Cela fonctionne également avec un compte Facebook, Google ou Microsoft. Prenez le Lenovo Tab P12 Pro et assurez-vous qu’il est sur le même réseau WiFi que votre ordinateur. Démarrez l’application Project Unity préinstallée sur la tablette et entrez le code affiché sur l’ordinateur lorsque le programme vous y invite. Une fois le couplage terminé, vous pouvez utiliser la tablette comme deuxième écran avec Extend Desktop.

Même si Lenovo nécessite un logiciel supplémentaire, la configuration est assez simple. Il n’aurait pas été nécessaire de créer un compte Lenovo, puisque la transmission sans fil du contenu se fait exclusivement via le réseau Wi-Fi.

Important : Si le PC et la tablette ne sont pas connectés au même réseau ou routeur, Project Unity ne fonctionnera pas. Il n’est pas prévu d’étendre l’affichage via Internet.

Que pouvez-vous faire avec Project Unity ?

Une fois que tout est parfaitement configuré, votre Lenovo Tab P12 Pro est un deuxième écran complet avec une résolution impressionnante de 2560 x 1600 pixels. La qualité d’image est donc bonne. Une utilisation parfaite en mode portrait et paysage est également possible – il suffit de faire pivoter l’appareil à votre guise. La tablette peut être configurée comme deuxième moniteur dans les paramètres d’affichage de Windows. Cependant, vous ne pouvez pas modifier la résolution.

Le dessin fonctionne étonnamment bien. (Capture d’écran)

Autre domaine d’application très excitant : Utiliser le Precision Pen 3 comme stylet de saisie sous Windows. Le P12 Pro se transforme alors non seulement en un écran tactile complet pour Windows 10 et Windows 11, mais également en une zone de dessin pour le stylet qui appartient à la tablette. Ceci est certainement utile pour les travaux simples et les croquis.

Conseil : Vous pouvez toujours décider si le deuxième écran étend ou reflète le premier. Pour ce faire, appuyez sur la touche Windows + P. Cliquez ensuite sur Développer ou Dupliquer, selon votre préférence. Cela ne fonctionne que lorsque Unity est actif.

À quels appareils Project Unit convient-il ?

Actuellement, un seul appareil disponible en Allemagne prend en charge Project Unity : le Lenovo Tab P12 Pro. Ces tablettes sont également compatibles, bien qu’elles soient destinées au marché chinois :

Xiao Xin Pad Pro 12.6

Xiao Xin Pad Pro 2021

Problèmes de Project Unity et comment les résoudre

Un problème qui se pose déjà lors de l’installation de Project Unity est l’arrêt prématuré de l’installation avec l’information : « Échec de l’installation de Project Unity« . Vous résolvez ce problème en désinstallant les éléments suivants sous Paramètres -> Applications :

Redistribuable Microsoft Visual C++ 2015-2019

Ne vous inquiétez pas, Unity réinstallera à nouveau cette application. Jusqu’à présent, la seule solution au problème est de le désinstaller en attendant. Jusqu’à présent, le fabricant n’a pas corrigé le bug.

Il peut y avoir des problèmes avec la configuration. Heureusement, vous les corrigez rapidement. (Capture d’écran)

Vous pouvez supprimer une autre erreur, qui entraîne principalement un fonctionnement très lent, en désinstallant le programme « Lenovo Screen Extend Driver » qui appartient à Project Unity sous Paramètres -> Applications, en redémarrant l’ordinateur, puis en installant Project Unity comme ci-dessus comme décrit.

Les limites de Project Unity

Subjectivement, Unity fonctionne mieux que l’extension d’affichage de la série Galaxy Tab S, car la vitesse de travail (= latence plus faible) est nettement plus rapide, la qualité d’image est meilleure et moins sujette aux erreurs. Si la connexion est établie, vous pouvez bien travailler avec le deuxième écran.

Pratique : Affichez Spotify sur votre tablette. (Photo: Netcost)

Mais c’est aussi clair ici : l’écran tactile est moins adapté aux jeux ou au montage vidéo, car le délai entre l’entrée et la sortie est ici trop important. La Lenovo Tab P12 Pro est idéale pour dessiner, lire ou stocker des programmes tels que Outlook ou Word.

Néanmoins, il reste encore une marge d’amélioration. Lenovo aimerait encore réduire la latence, augmenter le nombre de tablettes compatibles et corriger les bugs d’installation mineurs dans le logiciel Windows. Alors Project Unity serait le meilleur moyen de connecter sans fil une tablette à un ordinateur.