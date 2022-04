Samantha Cristoforetti « plonge » dans la Station spatiale : sa nouvelle aventure commence

La navette Crew Dragon Freedom de SpaceX avec à son bord l’astronaute italien et ses trois collègues de la NASA a atteint l’ISS après un voyage de près de 16 heures.

L’astronaute italienne Samantha Cristoforetti de l’Agence spatiale européenne (ESA) et ses trois collègues de la NASA, le commandant Kjell Lindgren, le pilote Bob Hines et la spécialiste de mission Jessica Watkins ont atteint la Station spatiale internationale (ISS) après un long voyage de près de 16 heures. La navette Dragon Freedom de SpaceX avec Crew-4 à bord, qui a décollé hier à 9h52 GMT du Kennedy Space Center Launch Complex 39A de la NASA, en Floride, a amarré l’ISS à 1h37 le 28 avril, alors que le laboratoire spatial était situé environ 420 km au-dessus de l’océan Pacifique. L’amarrage au module ISS Harmony a été parfaitement réussi et a été accueilli par un tonnerre d’applaudissements du personnel de la NASA, de l’ESA et de Space X, réunis au centre texan de Houston. Après des contrôles d’étanchéité et une pressurisation standard, la trappe séparant le Crew-4 de l’ISS a été ouverte à 2h15.

Samantha Cristoforetti à bord de la Station spatiale

L’équipage a été accueilli par les astronautes de l’équipage 3 Raja Chari, Thomas Marshburn et Kayla Barron de la NASA, Matthias Maurer de l’ESA et Oleg Artemyev, Sergey Korsakov et Denis Matveev de l’agence spatiale russe Roscosmos. Le premier astronaute à entrer dans la Station spatiale fut Bob Hines, puis ce fut au tour de Jessica Watkins et Samantha Cristoforetti et enfin le commandant Kjell Lindgren d’entrer. Pendant une courte période, l’équipage de l’ISS passera alors à 11 personnes, jusqu’au départ de SpaceX qui ramènera le Crew-3 sur Terre début mai.

Comment suivre la mission vers la Station spatiale en direct

La NASA, via la chaîne Youtube officielle, l’application et le site Web de l’Agence, fournit une couverture vidéo en direct continue des opérations d’amarrage et d’ouverture des écoutilles. Les activités sur l’ISS peuvent également être suivies via le blog de la Station spatiale et sur les profils Twitter @station spatiale Et @ISS_Research, ainsi qu’à travers les pages Facebook et Instagram de l’ISS. Les astronautes utiliseront également les réseaux sociaux, @AstroSamantha étant l’un des plus suivis, à la fois sur Twitteroù il compte près d’un million de followers, et sur son profil TikTok, dont il racontera la mission.

Combien de temps dure la nouvelle aventure de Samantha Cristoforetti

Pour Cristoforetti, qui a fêté ses 45 ans à la veille du lancement de la mission, commence ainsi sa nouvelle aventure dans l’Espace, la deuxième à bord de l’ISS, qui durera environ six mois, au cours desquels il participera à des dizaines d’expériences scientifiques. . Parmi celles-ci, six ont été conçues par l’ESA et concernent les effets de la micropesanteur sur le système reproducteur féminin et l’audition, les conséquences du stress oxydatif sur les cellules, déclenché par la libération de radicaux libres. Un essai sur l’huile d’olive extra vierge italienne et une expérimentation sur la recherche de nouveaux biocarburants sont également programmés.

L’astronaute italien assumera le rôle de leader du segment orbital américain, qui comprend les modules et composants américains, européens, canadiens et japonais de la Station spatiale. La possibilité est également prévue que Cristoforetti puisse faire face à l’une des sorties dans l’espace en vue de l’installation du bras robotique européen de l’ISS, même si les détails de ces activités n’ont pas encore été divulgués.

La spécialiste de mission de l’ESA Samantha Cristoforetti, le commandant Kjell Lindgren, le pilote Bob Hines et la spécialiste de mission de la NASA Jessica Watkins ont été accueillis par Crew-3 sur la Station spatiale internationale / NASA.