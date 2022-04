Microsoft Edge Canary teste un nouveau design pour ses onglets

Microsoft Edge n’a fait que croître depuis le grand changement qu’il a connu en 2020 (passage à Chromium et lancement d’un nouveau logo). La stratégie de Microsoft avec son navigateur s’est avérée fructueuse et il gagne de plus en plus d’adeptes à travers le monde.

Une refonte pour Edge à la hauteur de Windows 11

Cependant, avec le passage à Windows 11, nous étions nombreux à demander un plus en termes de design. Ils testent depuis un certain temps l’introduction de Mica et d’Acrylique dans l’interface principale et les menus du navigateur, mais le changement dont nous allons parler aujourd’hui est celui qui nous a fait tomber amoureux : un nouveau design pour les onglets.

Ce nouveau design Edge nous rappelle beaucoup ce que nous avons dans Firefox et consiste à afficher les onglets « flottants » et avec des bords arrondis. De plus, il applique l’effet Mica à toute la partie supérieure du navigateur, couvrant également la barre des favoris. Nous vous laissons avec quelques images comparant le design actuel et celui à venir.

Comment l’activer ?