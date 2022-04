Pokémon GO Fest 2022 | Comment acheter des billets pour l’événement

DX DA XIN Cibles de Tir Mobiles Jeu Cible Electrique, Jouet pour Enfants avec 2 Pistolets à Air Comprimé 18 Balles en Mousse Jouets de Jardin d'Extérieur Cadeaux pour Garçons Filles 110 x 42cm

Jeu de tir à la cible mobile pirate 2021 ----- Le jouet de cible pour enfants comprend une cible mobile sur le thème des pirates (110 x 42 cm), 2 pistolets à air comprimé et 18 balles en mousse bleu et orange. Vous pouvez y jouer seul ou, en famille ou entre amis. 2 gameplay différents ----- Mode Statique et Mode Dynamique Différent des jeux traditionnels de tir, cette cible prend en charge le mode dynamique en plus du mode statique. Lorsque le mode dynamique est activé, La cible de tir se déplacer à gauche et à droite sur la piste, ce qui permet de développer de plus en plus la concentration des enfants, leur capacité de réaction et à développer la coordination œil-main. Sécurité des enfants ----- La balle en mousse est faite de matériau EVA respectueux de l'environnement et sera un compagnon sûr pour les enfants, les garçons et les filles. Les balles molles de pirates ne blesseront ni ne mettront en danger les enfants, même si elles touchent le corps de l'enfant. Conception unique ----- Ce jouet de jeu de tir à la cible mobile pirate a différentes tailles de poche, ce qui peut non seulement améliorer les compétences de tir, mais également recycler les balles. Compatible avec n'importe quel pistolet à balle en mousse flexible. Créez vos propres règles de tir et commencez à pratiquer des jeux de tir. Pour que vous soyez entièrement satisfait de votre achat, nous vous offrons une GARANTIE DE RETOUR D'ARGENT DE 30 JOURS. En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter.