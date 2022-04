Magnifique méduse ressemblant à une soucoupe volante découverte en Californie : la vidéo au fond de l’océan

Filmée au large de la baie de Monterey, la nouvelle espèce a été nommée Atolla reynoldsi par les chercheurs du MBARI qui l’ont décrite pour la première fois dans un article du magazine Animals.

Une nouvelle espèce extraordinaire de méduse, semblable à une soucoupe volante et, surtout, jamais décrite auparavant, a été découverte par des chercheurs du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), en Californie, qui au cours des 15 dernières années ont observé de nombreux spécimens de méduses du genre Atoll dans les profondeurs du Pacifique, dont certaines manquent étrangement d’un tentacule plus long que les autres. Ces créatures incroyables, comme d’autres méduses de l’Atolla, comptent parmi les habitants les plus communs de la soi-disant « zone de minuit », la couche la plus profonde et la plus sombre de l’océan, mais les analyses morphologiques et moléculaires menées sur certains spécimens montrent qu’elles étaient distinctes des autres espèces d’Atolla connues à ce jour.

De nouvelles espèces de méduses filmées dans les profondeurs de l’océan

La nouvelle espèce, baptisée du nom de Atolla reynoldsi en l’honneur de Jeff Reynolds, le premier volontaire de l’Aquarium de Monterey, a été décrit pour la première fois dans un article qui vient d’être publié dans la revue scientifique Animaux par l’équipe de recherche dirigée par George Marsumoto, spécialiste principal de l’éducation et de la recherche au MBARI et auteur principal de la description. Selon Matsumoto et ses collègues, au moins deux autres espèces d’Atolla jusque-là inconnues résident dans les profondeurs de la baie de Monterey, dont ils espèrent pouvoir bientôt fournir une description afin de les ajouter à l’arbre généalogique d’Atolla.

A ce jour, 10 espèces sont connues dans le genre Atolla, dont Atolla chuni, A. gigantea Et A. vanhoeffeni, qui sont les plus reconnaissables car ils ont des caractéristiques uniques qui les rendent relativement faciles à identifier. Mais les autres espèces, y compris les espèces communes et répandues A. wyvillei, ils peuvent être assez difficiles à identifier, car certaines caractéristiques se sont avérées peu utiles pour les distinguer.

Comme indiqué, une caractéristique souvent utilisée pour identifier les méduses Atolla est la présence d’un seul tentacule hypertrophique beaucoup plus long que les autres, capable de s’étirer jusqu’à six fois le diamètre de la cloche et qui aiderait ces méduses à saisir leur proie. Cependant, les chercheurs du MBARI ont observé et collecté plusieurs spécimens de trois types de méduses similaires à Atolla mais sans ce tentacule, dont la nouvelle A. reynoldsi, qui apparaît relativement plus grand que les autres Atollas. Le plus grand spécimen, en particulier, mesurait 13 centimètres de diamètre, faisant de l’espèce nouvellement découverte l’une des plus grandes du genre.

Comme les autres méduses des Atolls, A. reynoldsi il a une rainure profonde autour de la cloche, qui sépare le sommet bombé du large rebord, caractérisé par des segments épais, appelés pédaliers. En plus de l’absence du tentacule hypertrophique, A. reynoldsi il présente souvent des tentacules enroulés dont le nombre peut varier considérablement d’un individu à l’autre (de 26 à 39).

La nouvelle espèce découverte, expliquent les chercheurs, n’est pas commune et n’a pour l’instant été observée que sur 10 spécimens entre avril 2006 et juin 2021. À ce jour, des observations n’ont eu lieu que dans la baie de Monterey, à des profondeurs comprises entre 1 013 et 3 189 mètres.