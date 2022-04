La Russie ferme les yeux sur les importations de technologies de contrebande, y compris les processeurs, pour atténuer l’impact des restrictions commerciales

Prendre des raccourcis : Confrontée à un nombre sans précédent de restrictions commerciales, la Russie cherche maintenant à légaliser les importations louches de biens en demande tels que les produits technologiques grand public et les voitures. Tout ce qui est fabriqué par une entreprise qui a interrompu ses opérations en Russie est un jeu équitable, des téléphones aux articles coûteux comme les voitures.

Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, de nombreuses entreprises ont suspendu leurs activités en Russie afin de se conformer aux restrictions commerciales et aux sanctions économiques imposées au pays pour avoir déclenché cette guerre. Les plateformes de médias sociaux ont bloqué les comptes des médias d’État russes, Apple a suspendu les ventes de produits dans les magasins de détail, et les éditeurs de jeux et les sociétés de streaming ont fermé l’accès à leurs services aux citoyens russes, pour n’en nommer que quelques-uns.

Plus important encore, les fabricants de puces comme Intel et AMD ont interrompu les ventes industrielles à la Russie, même s’il n’était pas immédiatement évident que cela aurait un impact sur un pays qui dépend de l’Asie pour une grande partie de ses besoins en infrastructure. Le mois dernier, l’administration Biden aurait appelé les entreprises technologiques chinoises à contribuer au contrôle des exportations contre la Russie. Il semble que ces efforts aient déjà eu quelques effets notables que les autorités locales se bousculent pour contrer.

La première est que la Russie accélère ses projets de fabrication locale de puces. Aussi ambitieux que cela puisse paraître, nous ne parlons que de rêves de silicium local produit sur un nœud de processus de 28 nm. Pour référence, le SMIC chinois effectue déjà des essais de production pour les nœuds FinFET 14 nm et 12 nm tout en envisageant 7 nm pour les années à venir. Les plans sont également hautement irréalisables si l’on considère que la Chine a acheté presque toutes les anciennes machines de lithographie qu’elle a pu trouver au cours des deux dernières années.

Un autre effet des restrictions commerciales est que la Russie envisage de légaliser le piratage numérique comme moyen de contourner les sanctions. Un rapport du média russe CNews (repéré par Tom’s Hardware) affirme que le pays appliquera un traitement similaire aux biens physiques. Plus précisément, le ministère russe de l’Industrie et du Commerce autorisera les « importations parallèles » de certains produits technologiques étrangers même si le fabricant ne le permet pas.

La liste comprend 50 catégories de produits et plus de 200 marques, dont beaucoup ont suspendu leurs ventes dans le pays. Il englobe tout, des smartphones, tablettes, ordinateurs portables, téléviseurs intelligents, consoles de jeux, appareils électroménagers, voitures et même des pièces de rechange pour tous ces produits. Comme vous vous en doutez, cela n’affecte aucune des entreprises qui opèrent encore dans le pays, telles que Asus, DJI, Gorenje, Honor, Oppo, Xiaomi, ZTE, Toshiba et bien d’autres.

Cela signifie que les autorités russes vont désormais fermer les yeux sur les marchandises importées de manière non officielle et le vol de propriété intellectuelle. Cependant, tout n’est pas rose pour les consommateurs russes, car aucune garantie n’est attachée à ces offres.

Quant aux importateurs, ceux qui apportent des appareils mobiles peuvent être tenus de se conformer à une loi qui les oblige à installer sur eux des logiciels fabriqués en Russie.

Dans l’ensemble, cette décision marque un renversement complet des politiques précédentes qui suivaient la législation internationale sur le droit d’auteur. Reste à savoir si cela aidera ou non la Russie à prévenir une pénurie de biens étrangers en demande.

