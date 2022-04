Le SSD portable Samsung T7 Shield peut survivre à une chute de près de 10 pieds

En bref : si vous êtes un utilisateur régulier de SSD portables mais que vous vous inquiétez des dommages causés par les chutes, la dernière entrée de Samsung dans sa gamme T7 pourrait être pour vous. Le bouclier T7 offre non seulement une résistance aux éléments, mais est également capable de survivre à une chute de dix pieds.

Nous sommes de grands fans de la marque T7 de Samsung, ayant décerné au T7 Touch le prix du meilleur stockage portable dans notre fonction Best of Storage. Le T7 Shield n’offre peut-être pas de capteur d’empreintes digitales comme ce modèle, mais il est beaucoup plus robuste.

Samsung affirme que l’extérieur caoutchouté du Shield qui protège son corps en aluminium permet au SSD de survivre à une chute de 9,8 pieds, soit plus que la limite standard de 6,5 pieds du T7. Le caoutchouc extérieur fonctionne également avec les commandes Dynamic Thermal Guard de Samsung pour empêcher le disque de surchauffer, ce qui lui permet de maintenir des performances optimales même sous de lourdes charges.

Contrairement aux modèles précédents, le T7 Shield bénéficie également d’un indice IP65 pour la résistance à la pluie, à la poussière et à l’écrasement, bien qu’il manque un indice IP67 pour l’immersion dans l’eau.

En ce qui concerne les performances du disque lui-même, le T7 Shield utilise le même flash PCIe NVMe que les autres disques T7, offrant les mêmes vitesses de lecture de 1 050 Mo/s et d’écriture de 1 000 Mo/s, ce qui, selon Samsung, est le plus rapide que vous obtiendrez. via USB 3.2 Gen2.

Le lecteur, qui mesure 88 x 59 x 13 millimètres, pèse 98 grammes, dispose d’un cryptage matériel et est compatible avec les PC, Mac, les appareils Android, les consoles de jeu, etc. Il est également livré avec des câbles USB de type C à C et de type C à A dans la boîte.

Le T7 Shield est disponible avec 1 To de stockage pour 160 $ ​​ou 2 To pour 290 $, soit 20 $ de plus que les modèles standard, dans les couleurs noir, bleu et beige.