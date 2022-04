Mastercard et Microsoft veulent offrir une révolution en matière de sécurité

Cet accord a débuté en 2020, Microsoft et Mastercard ont annoncé qu’ils uniraient leurs forces pour accélérer le commerce numérique. Promouvoir l’innovation dans les technologies financières et améliorer l’inclusion financière. Maintenant, après une pandémie entre les deux, ils ont révélé une solution d’identité de « nouvelle génération » pour prévenir la fraude numérique dans le commerce en ligne.

Bien que les deux sociétés ne soient pas entrées dans les détails techniques de l’application en raison de sa nature (probablement) exclusive, elles ont déclaré qu’il s’agissait d’une amélioration de la solution existante Digital Transactions Insights.

Mastercard et Microsoft ensemble pour lutter contre la fraude numérique

Les améliorations incluent des capacités de prise de décision en temps réel et des mécanismes d’authentification de pointe. Fondamentalement, les données du réseau Mastercard sont utilisées conjointement avec les données d’un commerçant pour vérifier l’identité d’un client. Le président de la division Cyber ​​​​Intelligence de Mastercard a déclaré ceci à propos de la mise en œuvre :

L’achat en ligne doit être simple, rapide et sécurisé. Mais ce n’est pas toujours comme ça. Nous nous engageons à développer une technologie avancée d’identité et de fraude pour aider à améliorer les renseignements en temps réel que nous fournissons aux institutions financières du monde entier. Cela s’appuie sur notre engagement à travailler dans l’ensemble de l’industrie pour fournir des technologies avancées qui renforcent la confiance et aident à construire un écosystème numérique sécurisé et prospère pour tous.

Microsoft affirme que la capacité de prise de décision en temps réel dans Digital Transactions Insights est due à l’intégration avec les services de protection contre la fraude basés sur Dynamics 365 AI. Les entreprises peuvent également utiliser d’autres éléments fournis dans la solution. Assurer un équilibre profitable entre les opportunités de revenus et les pertes dues à la fraude et aux difficultés de paiement. Charles Lamanna, vice-président de Microsoft Corporate Applications and Platforms, a noté que :

Nous sommes ravis de nous associer à Mastercard pour tirer parti de nos outils d’évaluation de la fraude natifs du cloud. Permettre aux émetteurs et aux commerçants de prévenir davantage de fraudes et d’approuver davantage d’utilisateurs. Ce partenariat jette les bases de l’avenir de la prévention mondiale de la fraude. Où les bases de données ne sont plus un obstacle à la sécurité.

Mastercard Digital Transactions Insights est alimenté par sa solution d’authentification globale Mastercard Identity Check et sécurisé avec le protocole EMV 3-D Secure. Les deux implémentations sont conformes au RGPD, ce qui signifie que les entreprises mondiales devraient pouvoir en tirer parti sans obstacles réglementaires.