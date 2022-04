Glace ou frites ? Ce que vous voulez le plus, c’est votre flore intestinale

Cela a été démontré par des chercheurs de l’Université de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui ont pour la première fois fourni une preuve scientifique de la façon dont le microbiome intestinal est responsable de ce que nous choisissons de manger.

Chaque jour, chacun de nous prend des décisions sur ce qu’il faut manger, mais ces choix ne nous appartiennent peut-être pas entièrement. C’est ce qu’ont démontré des chercheurs de l’université de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui ont pour la première fois apporté la preuve scientifique de la manière dont les bactéries qui vivent dans nos intestins, ou plutôt la composition de notre flore, influencent nos choix alimentaires intestinaux. « On a tous des préférences, comme si on ressentait le besoin de manger une salade plutôt qu’un steak » a déclaré Kevin Kohl, professeur adjoint au Département de biologie de l’Université de Pittsburgh et co-auteur de l’étude qui a prouvé que les microbes intestinaux peuvent détourner nos décisions. « Différentes compositions du microbiome – Kohl ajouté – peut entraîner un autre type de régime alimentaire« .

L’hypothèse d’un rôle actif dans le choix des aliments par la flore intestinale n’est pas nouvelle pour les scientifiques qui, malgré des décennies de spéculation, n’avaient jamais pu la vérifier chez des animaux plus gros qu’une mouche des fruits. Pour explorer la question, le professeur Kohl et son étudiant et chercheur Brian Trevelline ont donné à trois groupes de souris dépourvues de microbes intestinaux un cocktail de micro-organismes provenant de trois espèces différentes de rongeurs sauvages aux régimes alimentaires naturels très différents, observant que les souris de chaque groupe choisissaient des aliments très différents. aliments riches en nutriments, confirmant que leur microbiome avait changé leur régime alimentaire préféré.

Les résultats des travaux, qui viennent d’être publiés sur PNAS, a précisé que bien que l’idée d’un microbiome capable d’influencer ses préférences alimentaires puisse sembler farfelue, les microbes de l’intestin produisent des substances qui stimulent le désir de certains aliments. Et comme l’intestin est en communication constante avec notre cerveau, ces mêmes molécules influencent nos choix, les détournant vers les nutriments dont ils ont besoin.

En d’autres termes, certains sous-produits digestifs peuvent signaler au cerveau que, par exemple, nous avons suffisamment mangé ou que certains aliments sont plus nécessaires que d’autres. L’une de ces molécules est le tryptophane, un acide aminé essentiel que quiconque a fait une sieste après un repas de dinde connaît très bien.

« Tryptophane – a expliqué Trevelline – il est présent chez la dinde, mais il est également produit par des microbes intestinaux. Lorsqu’elle atteint le cerveau, elle se transforme en sérotonine, qui est un signal important pour se sentir rassasié après un repas, et est finalement convertie en mélatonine, ce qui provoque une somnolence.« .

Dans l’étude, Trevelline et Kohl ont également montré que les souris avec différents microbiomes avaient différents niveaux de tryptophane dans leur sang, avant même qu’on leur donne la possibilité de choisir des régimes différents, et celles avec des niveaux de tryptophane plus élevés avaient également plus de bactéries qu’eux. pourrait le produire dans leur intestin. « Le tryptophane n’est qu’un fil dans un réseau de communication chimique complexe – Trevelline a conclu -. Il existe probablement des dizaines de signes qui affectent notre comportement alimentaire au quotidien« .